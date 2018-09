A megyei önkormányzat is indul a Bivalyon

Saját csapattal indul a Baranya Megyei Önkormányzat a 2018-as Bivaly Racingen. Az idén második alkalommal szervezett megmérettetés az erő, az állóképesség, a gyorsaság és a koordinációs képesség próbája.

- A Baranya Megyei Önkormányzat felvállalta, hogy részt vesz az esemény

népszerűsítésében. Emellett saját csapattal is indulunk, büszkék vagyunk arra, hogy

néhány kollégánk több versenyen is feszegeti határait. A rendőrséget és a

honvédséget is felkértük, vegyenek részt egy-egy saját csapattal a megmérettetésen,

ezzel is növelve a tétet - tájékoztatta az újságírókat Madaras Zoltán megyei elnök.



A versenyt idén második alkalommal szervezték meg. A táv 7,5 kilométer 11 akadállyal,

egyéniben és csapatban is indulhatnak a versenyzők, a gyerekeket könnyített pálya várja.

Budai Zsolt polgármester hangsúlyozta, hogy a verseny akár csapatépítésnek is

felfogható.

- A verseny ötletét az adta, hogy szerettünk volna olyan egyedi dolgot szervezni

kistelepülésként, ami támogatja a sportos életet, a szabadidő hasznos eltöltését,

mindezt összekötve egy csapatépítő tréninggel. Célunk nem a bevétel, hanem a sport

népszerűsítése a szabadban, a jó levegőn. Ezen keresztül szeretnénk bemutatni a

környék szuper adottságait is.

A verseny szeptember 29-én lesz. A nevezés 8-tól kezdődik, az első rajt 10-kor indul.