A következő öt esztendőben is Horváth Zsolt vezetheti a Pannon Filharmonikusokat

Újabb öt évig Horváth Zsolt vezetheti a Pannon Filharmonikusokat, miután a közgyűlést helyettesítő online konzultáción a képviselők többsége támogatta igazgatói pályázatát, közölte pénteken reggel az önkormányzat.



A Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatói pályázatára egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi igazgató, Horváth Zsolt szerette volna folytatni a csaknem két évtizede megkezdett menedzseri munkáját. Kinevezését a Művészeti Tanács is támogatta.



- A Pannon Filharmonikusok Zenekar a mai magyar komolyzenei élet közvetlen élvonalába tartozó együttes, amely ezt a színvonalat az önmagával szemben támasztott magasabb elvárásokkal, szívós munkával és a menedzsment koncepciózus, innovatív működésével érte el. A zenekar vezetője immár csaknem húsz éve Horváth Zsolt, aki a Bécsi Zeneakadémia elvégzése után a Pécsi Tudományegyetemen a közgazdász diplomát is megszerezte. Nem pusztán zenei szakmai és menedzseri képesítése, hanem a PFZ élén eltöltött két évtizede a bizonyság arra, hogy a zenekar töretlen fejlődése vele biztosítható. Ezért a Művészeti Tanács, mind a zenekar, mind a szélesebb zenei közélet támogató véleményével, valamint az igazgatói pályázat szakmai bizottságának egyöntetű állásfoglalásával egyetértve, Horváth Zsolt újabb ötéves igazgatói kinevezését javasolta - fogalmazta meg Ágoston Zoltán, a Művészeti Tanács elnöke.



A közgyűlést helyettesítő áprilisi online konzultációt követően Péterffy Attila polgármester újra Horváth Zsoltot nevezte ki a zenekar igazgatójának, így 2021. júliustól újabb öt évre az elismert szakember vezetheti a Pannon Filharmonikusok Zenekart.



- Odaadó és maximalizmussal fűszerezett vezetői tevékenységének eredményeként a Pannon Filharmonikusok mára országosan és nemzetközi szinten is kiemelkedő zenei együttessé vált. Munkája során számos innovatív elképzelést valósított meg, elindította a zenekar közönségnevelő programját, tudatosan megtervezett marketing és kommunikációs tevékenységet folytatott, valamint sokrétű partnerkapcsolati hálót épített ki szakmai, gazdasági, oktatási, illetve egyházi partnerekkel egyaránt. Pályázatában számos területet felölelő szakmai tervei, a szakmai utánpótlás nevelés, az online térben való erőteljesebb jelenlét, a partnerkapcsolatok megőrzése és fejlesztése innovatív és előremutató választ kínálnak a jövő kihívásaira, amellyel továbbra is sikeresen folytatódhat a Pannon Filharmonikusok márkaépítése. Horváth Zsolt képes átfogó kulturális koncepciók megalkotására, ezt az Európa Kulturális Fővárosa-év előkészületei során is bizonyította. Jelenleg tagja a Művészeti Tanácsnak, amely a város kulturális stratégiáját készíti elő, ebben a munkájában és a zenekar vezetésében is a tőle megszokott lendületet, és magas minőséget várjuk a jövőben is - fogalmazta meg Bognár Szilvia, Pécs kulturális területért felelős alpolgármestere.