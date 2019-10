A kormány továbbra is elutasítja a kötelező kvótát

A magyar kormány továbbra is elutasít minden kvóta szerinti elosztást az Európai Unióban - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján.

A miniszter úgy értékelt: az elmúlt hetekben újra és újra felmerülő kvóta szerinti szétosztási mechanizmus a távozó bizottság "utolsó elkeseredett kísérlete" arra, hogy a saját kudarcait részben feledtesse legalább azok előtt, akik egy kvóta szerinti elosztást pozitívnak értékelnek.



Hangsúlyozta: Magyarország legfeljebb "kiszállítási kvótát" tud támogatni, abban hajlandó részt vállalni.



A miniszter beszámolt arról is, hogy a kormány döntése alapján további 2 milliárd forintot biztosítanak a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményére. Elmondta: eddig majdnem 16 ezer kérelmet nyújtottak be az autóvásárlási támogatásra, ezért is volt szükség a további 2 milliárd forintos forrás biztosítására. Eddig közel 9 ezer határozat született 2,1 milliárd forint értékben, ugyanakkor a folyósítással el vannak maradva, ezért ezt gyorsítani próbálja a kormány.



Gulyás Gergely elmondta: eddig több mint 40 ezer igénylést nyújtottak be a babaváró támogatásra, és már mintegy 30 ezer megkötött szerződés van. Az összesített szerződéses összeg 285,5 milliárd forint, az átlagosan felvett támogatás 9,6 millió forint - ismertette. Közölte azt is: a jelzáloghitel-csökkentésre 9200, a falusi csokra pedig közel 1500 kérelmet nyújtottak be, utóbbi esetében a befogadott kérelmek átlagos összege 7,8 millió forint.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: a költségvetés stabil, a vártnál jobb gazdasági növekedési adat kellő fedezetet biztosít az év közben meghozott családtámogatási döntésekre.



A miniszter az önkormányzati választásokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva kijelentette: Tarlós István jelenlegi főpolgármester "magabiztos" győzelmére számít a fővárosban. A zuglói önkormányzat adósságára vonatkozó kérdésre válaszolva úgy vélte: Karácsony Gergely zuglói polgármester, ellenzéki főpolgármester-jelölt szavai és tettei között feloldhatatlan ellentét van, és ez ismét az alkalmatlanságát bizonyítja.



Karácsony Gergely választási ígéreteit - miszerint visszaveszi a kórházakat, új adónemet vet ki, illetve állami sportberuházásokat vétóz meg - a miniszter úgy kommentálta: Budapestnek adókivetési joga van, de ezen kívül Karácsony Gergely ígéreteinek jelentős része nem megvalósítható, mert nem tartozik a főváros hatáskörébe. Karácsony Gergely vagy nincs ezzel tisztában vagy tudatosan akarja megtéveszteni a választókat - jegyezte meg.



Azt, hogy MSZP nem indít belső vizsgálatot a kispesti felvétellel kapcsolatban, Gulyás Gergely úgy kommentálta: ez folytatása annak a folyamatnak, amit a Karácsony-féle hangfelvételnél már megismertek. "Ott, ahol fenyegetik és elássák egymást, ott ilyen kisebb korrupciós ügyek már külön vizsgálatot nem igényelnek" - fogalmazott.



Gulyás Gergely a miniszterelnök szavainak "félremagyarázásaként" értékelte azt a felvetést, miszerint Orbán Viktor a napokban Miskolcon és Gödöllőn is egyértelmű utalást tett arra, hogy csak akkor kap pénzt a város a kormánytól, ha a kormánypárti polgármestert választanak meg. A tárcavezető ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: ma nem a kormány nem tekinti partnernek önkormányzatokat, hanem vannak olyan politikai erők, amelyek a kormánnyal szembeni "háborús hídfőállásokat" kívánnak elfoglalni, és a mostani önkormányzati választásokat "pozíció- és területfoglalásnak" tekintik a 2022-es választások előtt. "Nem a kormányból hiányzik a partnerség, hanem a velünk szemben álló és induló politikai erők azok, amelyek egyértelműen a kormánnyal szemben akarnak harcolni" - fogalmazott.



A miniszter azzal kapcsolatban, hogy növekedett a külföldi munkavállalók által Magyarországon megkeresett jövedelem mennyisége, azt mondta: Magyarország legfeljebb annyi munkavállalási engedélyt ad ki számukra, ahány betöltetlen álláshely van az országban. Az általuk megkeresett összeg nem növekedett drámaian - értékelt - , csupán olyan értékben, ahogyan általában a bérek emelkedtek Magyarországon.

Hangsúlyozta: a munkavállalási engedélyt kérők között a legnagyobb arányban magyarok vannak.