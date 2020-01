A Kínai Filharmonikus Zenekar nyitja a Beethoven-évet a Pannon Filharmonikusoknál

2020-ban az egész világ Beethoven születésének 250 éves jubileumát ünnepli, mely során a nagy zeneszerző művei sorra csendülnek fel nívós zenekarok előadásában a legismertebb koncerttermek mindegyikében. Nem meglepő tehát, hogy a Pannon Filharmonikusok kínálatában is számos előadáson hallhatjuk a kivételes komponista műveit nemcsak a 2019/2020-as évad második felében, januártól júniusig, hanem ezt követően is a szeptembertől induló szezonban.

Egészen az év végéig lesz alkalma a közönségnek együtt ünnepelni az együttessel, sőt a vállalkozó kedvű amatőr muzsikusok a Pannon Filharmonikusok zenészeihez csatlakozva nemcsak hallgathatják, hanem elő is adhatják Beethoven műveit a tavaszi Classical Chill out koncerten.



A Beethoven-év programjainak sora a Kínai Filharmonikus Zenekar vendégjátékával veszi kezdetét január 13-án a Kodály Központban. Kína egyik legifjabb és legdinamikusabb szimfonikus együttese a Pannon Filharmonikusok meghívására érkezik a városunkba.

A hangversenyen a kivételesen tehetséges ifjú kínai zongoracsillag, Serena Wang Beethoven C-dúr zongoraversenyét játssza el, és az est során Guo Wenjing bambuszfuvola-versenye is felcsendül, melynek különleges hangszerét Wei Sijun szólaltatja meg.



A keleti kultúra iránt érdeklődőket a koncert előtt a kínai Boldog Tavasz Ünnep kapcsán 17.00 órától kínai kézműves foglalkozás is várja a Kodály Központban a pécsi Konfuciusz Intézet szervezésében, ahol kipróbálhatják a lámpakészítést, a kalligráfiát, a kínai csomózást, papírtányér festést vagy a szilvafa virágának festését tintafújással.

Nem kell sokat várni, hogy a következő Beethoven mű felcsendüljön a Kodály Központban, hiszen január 18-án a Hősök című hangversenyen a zeneszerző III. (Eroica) szimfónia című darabja lesz hallható a Pannon Filharmonikusok előadásában, maestro Gilbert Varga vezényletével.



Pécs zenekara hosszú évek óta rendszeres fellépője a Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar maraton sorozatának, mely az idei évben sincs másként. A február 2-i esemény középpontjában természetesen Beethoven áll, akitől Vass András állandó karmester vezetésével a III. Leonóra nyitányt és a gyönyörű VIII. szimfóniát játssza el a közönségnek a Pannon Filharmonikusok.



Az együttes Művészbejáró néven futó kamarasorozatának előadásain ebben az évadban a közönség megismerheti, hogy Astor Piazzollának mit jelentett az ősz, a tél, a tavasz vagy éppen a nyár. A művészek mind a négy alkalommal az argentin zeneszerző Négy évszak Buenos Airesben művéből hoznak el egyet-egyet a közönségnek. A program azonban mindig kiegészül a fellépők más kedves darabjaival. Természetesen Beethoven sem maradhat ki a sorból, akitől március 19-én Esz-dúr szeptett I. tételét adják elő a PFZ zenészei.



Játsszunk együtt Beethovent! - olvasható a Pannon Filharmonikusok felhívásában, mely a zenekar egyik legújabb, elsősorban az egyetemista korosztályt megcélzó angol nyelvű sorozatához, a Classical Chill Out áprilisi előadásához kapcsolódik. A program érdekessége, hogy a megszokott széksorok helyett a bálteremmé alakított Kodály Központban, körasztalok mellett, egy pohár frissítővel a kezükben is élvezheti a közönség a zenekar játékát.

A tavaszi előadáson azonban a zenészek sorában is kipróbálhatják magukat a PTE vállalkozó kedvű magyar és angol nyelvű diákjai és oktatói. A jelentkezőkből, akik három Beethoven mű közül választhatnak, meghallgatás során választják ki azokat, akik színpadra lépnek. Április 1-jén az Egmont-nyitány, a VII. szimfónia II. tétele és a VIII. szimfónia II. tétele a PTE amatőr hangszereseinek és a PFZ kivételes művészeinek együtt muzsikálásának köszönhetően minden bizonnyal olyan formában hangzik el, amit máskor nem lesz módja meghallgatni a közönségnek.



Rajnai Martin fiatal dirigens már most kiemelkedik pályatársai közül, melyet igazol, hogy 2018-ban Junior Prima Díjjal is kitüntették. Diplomahangversenyén, június 16-án a Zeneakadémián a Pannon Filharmonikusokat vezényli, mely során Bartók Béla és Liszt Ferenc egy-egy műve mellett Beethoven III. Esz-dúr, (Eroica) szimfóniája került be a műsorba.



A 2020-as Beethoven év programjainak sora természetesen itt nem ér véget, azonban, hogy milyen művekkel készül még a Pannon Filharmonikusok, arra csak tavasszal, az új évad műsorának megjelenésekor derül fény.