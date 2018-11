A Kárpát-medencében élt őslényekkel is találkozhatunk a Pécsi Állatkertben

Az országban egyedülálló módon, virtuális, háromdimenziós modellek segítségével találkozhatnak a Pécsi Állatkert látogatói a Kárpát-medencében évmilliókkal ezelőtt élt őslényekkel. Pénteken került bemutatásra az állatkert új, ARcheoZoo elnevezésű alkalmazása, amely telefonunk kameráján keresztül repít minket vissza az időben.



A Pécsi Állatkertben épp két hónapja mutatták be azt, az állatkert ötlete és megbízása alapján fejlesztett alkalmazást, amely a felhasználókat egy virtuális valóság megjelenítésére alkalmas szemüvegen keresztül évmilliókkal vezeti vissza a földtörténeti korokban, most egy újabb, mindenki számára ingyenesen elérhető applikációt állítottak üzembe.



A látogatók az állatkert főépületében elérhető wifi kapcsolaton keresztül saját mobilkészülékükre tudják letölteni az alkalmazást, ehhez QR kód, illetve rövid útmutató áll rendelkezésükre. A pár perces előkészület után már minden készen áll a virtuális időutazásra.

Az alkalmazásban található jelbeolvasót a 4,5 hektáros park különböző területein elhelyezett 12 darab látványos markerek egyikére irányítva a telefon által megjelenített hátlapi kameraképben megjelenik a Kárpát-medencében már évmilliók óta kihalt, de egykor a szárazföldet és levegőt uraló őslény animált, háromdimenziós modellje. A megjelent őslényt a szemlélődő körbe is járthatja. Azonban nem csak nézni, de tanulni is lehet az alkalmazás segítségével. Minden egyes állathoz hang és szöveges anyag is tartozik.



Az alkalmazás bemutatása során Siptár Dávid a Pécsi Állatkert igazgatója kiemelte: az állatkert szerepe mára megváltozott. Nem csak bemutatjuk a természet gazdagságát és hívjuk fel a figyelmet ennek megóvására, de természettudományos szempontból is kiemelkedő ismeretanyagot kívánunk közvetíteni. - Ehhez olyan módszereket alkalmazunk, amelyek megfelelnek a jelen kor kihívásainak, elérik azt az ingerküszöböt, amely a fiatalokban az informatika és új technológiák hatására kialakult - mondta el az állatkert vezetője.



A bemutató során Varga Tamás, a pályázat szakmai referense elmondta, hogy napjainkban az Augmented Reality egyre szélesebb körben terjed el az átlagfelhasználók között. Az AR egyértelmű előnye a nyomtatott vagy digitális ismeretanyagokkal szemben a 3 dimenzión alapuló valós idejű megjelenítés. Az állatkertben a látogató, mint felhasználó, testközelből figyelheti meg és tapasztalhatja meg a letűnt korok állatainak nem ritkán mellbevágó fizikai paramétereit az alkalmazás segítségével. Ennek segítségével nem csak, hogy élményszerűen szerezhetünk ismeretanyagokat, de akár 1-1 fotót is készíthetünk magunkról az állatok társaságában.



Pintér Tamás, a fejlesztő cég, a SuIT Solutions Kft. képviseletében elmondta, hogy nagyon örültek az állatkerti AR alkalmazás-fejlesztés lehetőségének, ugyanis először nyílt lehetőségük oktatási célokat szolgáló kiegészített valóságon alapuló szoftver fejlesztésére.



A munkálataival jobbára a fejlesztő cég pécsi irodájának fiatal munkatársai foglalkoztak. A feladat pont innovatív mivolta miatt sok kihívással állította szembe mind a fejlesztői, mint a tervezői oldalt, de ezek legnagyobb részét közös munkával sikerült legyőzni. Az elérhető alkalmazás megfelel a piac által támasztott követelményeknek, az élményszerű oktatásban betöltött szerepe pedig vitathatatlan. Hangsúlyozta, hogy amennyiben lehetőség van erre, a továbbiakban is szívesen foglalkoznak a jelenlegi, vagy akár új alkalmazás fejlesztésével.



A Pécsi Állatkertben azonban nem csak virtuális őslényekkel lehet találkozni. A látogatók már megtekinthetik azt a hazai leletekből kialakított bemutatót, amelyet ugyancsak a pályázat keretein belül a Janus Pannonius Múzeum hozott létre a Pécsi Állatkert aulájában. A kiállításon többek közt mamutagyarral, karfogú tigris koponyájával és komloszaurusz lábnyomokkal is találkozhatnak az érdeklődők.