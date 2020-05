A járvány alatt sem álltak le a munkák a Rózsakertben - Ősszel fejezdőhet be a beruházás

Töretlenül zajlik a munka a Rózsakertben, a felújítási folyamatokat kis mértékben befolyásolja a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet.

Jelenleg is folyik a munka a Rózsakertben és a volt borozó helyiségeiben. A beruházást a koronavírus járvány kis mértékben befolyásolta, mivel a terület aránylag nagy, így elkülönülten tudtak haladni az egyes szakcégek.

A színpadrészen elkészültek a fatartók és egy kisebb kiszolgáló épület. Emellett most is készül egy vizesblokk a jövőben tervezett rendezvények idejére, amely majd a kertből lesz megközelíthető. Valamint a szakemberek folyamatosan javítják a kerítést is, ahol a meglevő fa gyökerei miatt elengedhetetlen volt, ott teljesen elbontották azt, és egy beton támfallal megerősítve tervezik újraépíteni.

A meglevő kerítés melletti fán ifjító metszést végeztek, ami a munkák során is elősegíti a kidőlés elleni védekezést, de a bontás idejére ki is kötötték.

Elkészült a pincéből a kertbe vezető lépcső védőépülete, valamint a pincerész szigetelése is, így ezen a területen most belső munkák zajlanak. Emellett készül az itt lévő lépcső új kőkorlátja. A tereprendezést, burkolatépítés pedig ezt követően veszi kezdetét.

A tavaly márciusban megkezdett építési munkák várhatóan idén szeptember közepére fognak elkészülni, ezt követően az ősz folyamán zajlik majd a növények beültetése, mivel nyáron, a nagy melegben nem maradnának meg a frissen telepített növények.

A Pécsi Egyházmegye beruházását hazai forrásból, kormányzati támogatásból fedezi. A teljes kivitelezés a Rózsakert és a borozó felújításán túl a szomszédos Janus Pannonius u. 8. szám alatti műemlék épület felújítását is magába foglalja, mely az Egyházmegyei Könyvtárnak ad majd helyet.

A két beruházás költsége megközelíti a 700 millió forintot. A Rózsakert egy olyan éjszakára zárható parkká alakul, amelyben napközben mind a pécsiek, mind a turisták megpihenhetnek, elcsendesülhetnek és alkalomadtán kisebb kulturális rendezvényeknek is helyet adhat majd. Az egykori borozó helyén a Pécsi Püspökség ajándékboltot nyit, amely közvetlen feljáratot biztosít a parkba.