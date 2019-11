A hétvégén is jellemzően borús lesz az idő

A hétvégén is jellemzően borús lesz az idő, vasárnap többfelé várható eső is. A hőmérsékletben nagy lesz az eltérés, néhol 10 fok körül alakulnak a maximumok, másutt akár 20 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken elsősorban a Dunántúlon nagy területen egész nap megmaradhat a köd. Összességében csak kevés napsütés lehet, az is főként az ország középső harmadában.

Estig érdemi csapadék nem lesz, de a ködös részeken szitálás, a keleti határvidéken pedig gyenge eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 10-17 fok között valószínű.



Szombaton reggelre kialakulnak ködfoltok. Napközben a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan várható eső, zápor: délelőtt inkább a Dunántúlon, majd estefelé elsősorban az Alföldön. A minimumhőmérséklet 4-11, a maximumhőmérséklet többnyire 14-20 fok között alakul, de a Kisalföldön helyenként csupán 12-13 fok valószínű.



Vasárnap többfelé várható eső, zápor, keleten és középen akár zivatar is kialakulhat. A leghidegebb órákban 4-11 fok lesz. Napközben 8-18 fokig melegszik a levegő, kelet felé lesz melegebb - olvasható az előrejelzésben.