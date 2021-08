A baranyai iskolákban is elkezdődött hétfőn a tizenkét év feletti diákok oltása

Hétfő reggel elkezdődött a 12 év feletti diákok tömeges oltása. A héten összesen csaknem 50 ezren kaphatják meg a Pfizer vakcina első adagját. Ma reggel 45 autó indult el hogy kiszállítsák a több mint 310 oktatási intézménybe a vakcinákat.



Péntekig csaknem 50 ezerrel emelkedhet meg azoknak a száma, akik megkapják az első oltást, így számuk elérheti az 5,8 milliót. Ez is egy fontos lépés lehet a negyedik hullám elleni küzdelemben.

„Az oltócsapatok elindultak, az orvosok, azok iskolai orvosok, illetve a négy budapesti gyerekkórház gyerekorvosai, kizárólag gyerekorvosok oltják a gyerekeket" - emelte ki Sára Botond, Budapest Főváros kormánymegbízottja, aki elmondta, ezt azért tartják fontosnak, mert a gyermekek oltása más szakértelmet igényel.

Hozzátette: „A gyerekeken kívül az oltócsapatok beoltják azokat is, akik oktatási intézményben dolgoznak, de még nem vették fel az első oltást, illetve azokat is beoltják, akiknek éppen időszerű a második oltása, vagy a 3. oltást is kérik. Ennek az a lényege, hogy minél előbb, minél többen megkapják az oltóanyagot, az a jelenléti oktatás teljes biztonsággal el tudjon indulni szeptember 1-jén"

Az oltópontokon ezidáig 171 ezer 12 év feletti általános és középiskolás kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, így több mint 5 millió hétszázezren védettek már, közülük 266 ezren a harmadik oltáson is túl vannak.