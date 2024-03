7 tipp, ami segít leadni a télen felkúszott plusz kilókat

Biztosan észrevettük már, hogy a tél nem éppen kedvező a fitneszcélok elérésének szempontjából. Ilyenkor nehezebben vesszük rá magunkat a testmozgásra, hiszen szívesebben kuckózunk be a melegben, az ünnepek alatt pedig sokkal kevésbé figyelünk oda a kalóriabevitelre. Emellett a testünk a hideg miatt jobban ragaszkodik a kalóriatartalékokhoz, amin az sem segít, hogy ilyenkor sokkal inkább kívánjuk a kalóriadús ételeket.

Mindezek miatt egyáltalán nem meglepő, ha a tél során felszökik néhány plusz kiló - amitől aztán szeretnénk megszabadulni, hiszen közeleg a nyár. Az alábbiakban adunk néhány tippet, amelyekkel ez mihamarabb sikerülhet.



Aludjunk eleget!

Talán nem is gondolnánk, hogy az alvásunk mennyiségének és minőségének milyen nagy szerepe van a testsúlyszabályozásban. Pedig a túl kevés vagy nem eléggé pihentető alvás negatív hatással van az éhséget szabályozó hormonokra. Így egy-egy átforgolódott este után másnap sokkal jobban vágyakozunk az egészségtelen, zsíros, cukros ételek után és a szervezetünk több kalóriát akar majd. De ha nem alszunk eleget, akkor a szervezetünk regenerálódni sem tud megfelelően, így a testmozgás sem esik majd olyan jól, kevésbé bírjuk majd az edzéseket.

Tegyük izgalmasabbá a sportolást!

Ha már szóba jöttek az edzések: igyekezzünk változatossá tenni azt, ahogyan mozgunk! Ezzel elkerülhetjük azt, hogy unalmassá váljon a futás vagy éppen a kondizás, és hogy feladjuk az egészet. Ráadásul ha mindig csak ugyanúgy mozgunk, az a céljainknak sem feltétlenül tesz jót, hiszen észrevehetjük, hogy a fejlődésünk egy idő után stagnálni kezd. Éppen ezért, ha most rendszeresen eljárunk futni - a fenti példánál maradva -, akkor iktassunk be egy-egy kör helyett inkább valamilyen funkcionális edzést vagy köredzést! Ha pedig elsősorban kondizni szoktunk, kezdjünk el mellette úszni is heti egy-két alkalommal!

Együnk sokat - de jól!

Már említettük, hogy télen jobban kívánjuk a kalóriadús, általában egészségtelen ételeket és nassolnivalókat. Nem is azt mondjuk, hogy fogyasszunk ilyenkor kevesebb kalóriát, inkább az lenne a cél, hogy jó minőségű, tápanyagokban gazdag ételekből nyerjük ki a szükséges energiát. Az egyik szuper módszer, amit bevethetünk, az a fehérjebevitel növelése, a fehérjék ugyanis hosszú időn át nyújtanak teltségérzetet. Ha pedig reggelire fogyasztjuk, akkor az éhséghormon (ghrelin) szabályozásában is segítenek, így kevesebbet fogunk a nap folyamán nassolni.

Szintén jó ötlet növelni a rostbevitelünket, hiszen a rostok is lassan haladnak át a bélrendszeren, így hosszabb időn át érezzük magunkat jóllakottnak. Ráadásul a fokozott rostfogyasztást sokan összefüggésbe hozzák a hasi zsír csökkenésével, ami sokak számára problémás terület.



Próbáljunk ki étrend-kiegészítőket!

Ma már számtalan típusú étrend-kiegészítő kapható a piacon, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót, illetve azt, amelyik megfelel a céljainak. Ha szeretnénk jobban bírni az edzéseket, hogy azok hatásosabbak legyenek, akkor érdemes BCAA- vagy koffeines kiegészítőket választani. Amennyiben célzottan tennénk a testsúlyszabályozásért, akkor keresgéljünk a zsírégető termékek között, ilyen például az L-carnitin. Van, aki a fehérjéket részesíti előnyben, hiszen ezek az izomépítés elősegítése mellett a fent már említett előnyökkel is járnak.

Természetesen azt is megtehetjük, hogy ezeket kombináljuk egymással: a zsírégető termékek mellett szedhetünk multivitaminokat, de ihatunk fehérjeshake-eket is. Fontos azonban, hogy ezt ne ész nélkül tegyük, kérjük ki dietetikus vagy személyi edző véleményét, így maximalizálhatjuk a sikerünket!

Kezeljük a stresszt!

A stressz kezelése fontos része a testsúly szabályozásának. Ha sokszor érezzük magunkat feszültnek, az egyenes út a plusz kilók felszedéséhez, mivel a stressz megemeli a kortizolszintet, ez pedig növeli az étvágyat, hosszú távon pedig a hasi zsír kialakulásának kedvez. De nem csak közvetve okozhat súlygyarapodást: amikor stresszelünk, hajlamosak vagyunk impulzívan étkezni. Érdemes tehát különböző technikákkal - például meditációval, jógával, testmozgással - csökkenteni a bennünk lévő feszültséget.

Igyunk eleget!

Tudjuk, hogy már mindenki kívülről fújja, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a folyadékfogyasztás milyen nagy szerepet játszik az egészségünkben - és még a fogyásban is. Nézzük, mire gondolunk!



Amikor éhesnek érezzük magunkat, akkor gyakran csupán arról van szó, hogy szomjasak vagyunk. Tehát könnyen lehet, hogy egy-egy egészségtelen nassolnivalót kiválthatunk két pohár vízzel, így máris rengeteg kalóriát „spóroltunk meg" magunknak. Emellett a víz el is telít, így ha eleget hidratálunk, ritkábban érezzük magunkat éhesnek. Tény, hogy télen ritkábban érzünk szomjúságot, mint a tikkasztó nyári melegben, de ettől függetlenül érdemes odafigyelni arra, hogy naponta legalább 2,5-3 liter vizet elfogyasszunk!