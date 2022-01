Helyi termékek, régi idők hangulata: népszerűek a pécsi termelői és kézműves piacok

Több helyszínen is rendszeresen piaccal várja a vásárlókat a Patrónus Szociális Szövetkezet Pécsett. Varga Zsanett, a szervezet vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a Búza téren a régi idők hangulata kel életre, a kínálatban zöldség, gyümölcs és pékáru is szerepel. A Kossuth téren többségében a kézművesek, az ajándéktárgyakat készítők és a textilesek árulják a termékeiket, az Uránbányász téren pedig nagyjából egyforma az arány a portékákat illetően. A tapasztalatok szerint a helyi áruk iránt egyre nagyobb az érdeklődés.



Alma, lekvár, méz, pékáru, szörp. Csak néhány termék a Búza téri termelői piac kínálatából, a teljes lista azonban jóval hosszabb lenne. Szombatonként árusokkal és vásárlókkal telik meg a terület, péntekenként pedig váltakozva, a páros heteken a Kossuth, a páratlanokon pedig az Uránbányász téren várják a tudatos vásárlókat.

- Minden helyszínnek és évszaknak megvannak a maga sajátosságai, alkalmanként 25-50 árus kínálja a termékeit. Szombatonként a Búza téren a régi idők piaci hangulata kel életre, a Kossuth téren jellemzően a kézművesek, az ajándéktárgyakat készítők és a textiltermékeket gyártók vannak többségben, az Uránbányász téren pedig körülbelül egyforma az arány a kínálatot illetően - nyilatkozta Varga Zsanett, a szervező Patrónus Szociális Szövetkezet vezetője.

A helyi termelőket fogja össze a szövetkezet Varga Zsanettől megtudtuk, a Patrónus Szociális Szövetkezet minden tagja gazdálkodással, illetve piacszervezéssel foglalkozik hosszú évek óta. Arra törekednek, hogy támogassák a helyi gazdaság fejlődését. A piacok célja, hogy a tudatos vásárlók a Baranyában élő termelők, kézművesek áruiból válogathassanak, így segítve a munkahelyek megőrzését, valamint újak létrehozását a megyében.

Aki ezeken a piacokon vásárol, garantáltan a baranyai termelőket segíti. Előírás ugyanis, hogy csak helyi árusok kínálhatják a saját maguk által előállított, megtermelt portékákat.

- Nagyon büszkék vagyunk a Patrónus piacokon részt vevő ős- és kistermelőkre, kézművesekre, akik közül mindenki Pécs 40 kilométeres vonzáskörzetében rendelkezik székhellyel. Jelenleg több mint 130 partnerünk van, található köztük például pék, keramikus, ékszerkészítő, fafaragó, méhész, hentes és szakács is. Közülük többen díjakat is nyertek már - tudtuk meg Varga Zsanettől.



A tapasztalatok azt mutatják, a jó minőségű helyi termékek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a piacokra más településekről is érkeznek vevők.



- A vásárlói bizalom kialakulásához idő szükséges. A legfontosabb, hogy kiváló minőségű, valóban helyi, saját készítésű, termelésű árut kínáljanak az árusok. Rendszeresen ellenőrizzük a kínálatot a piacokon, illetve folyamatosan helyszíni szemlékre járunk a termelőkhöz, kézművesekhez - mondta.

A Patrónus Termelői és Kézműves Piacok egész évben várják a vásárlókat.