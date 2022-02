Újra a hagyományos módon tartják meg a Pollack Expot

Két év után ismét élőben, a pécsi Expo Centerben rendezi meg február 24-25-én a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) a legnagyobb vidéki műszaki-építőipari szakmai kiállítást és konferenciát, a Pollack Expot - olvasható a PTE közleményében.



A hagyományosan az egyetemi kar képzéseihez igazított területeken, azaz az építészethez és az építőiparhoz, az épületgépészethez és a gépészethez, az informatikához és a környezetiparhoz, valamint a villamosiparhoz kapcsolódó mintegy 100 előadással, több mint 110 kiállítóval várják a műszaki, illetve a mérnöki tudományok újdonságai és megoldásai iránt nyitott egyetemi hallgatókat, a gyakorló szakembereket és a nagyközönséget.

Az egyetem, az ipar és a mérnöktársadalom találkozóhelyeként jellemzett Pollack Expot - amely az egykori egyetemi szaknapokból nőtt ki - idén immár 15. alkalommal rendezik meg, hagyományosan az ország különböző területeiről érkező vállalkozások technikai, technológiai újdonságainak látványos bemutatásával, valamint a legújabb eljárásokat, kutatásokat, trendeket felsorakoztató előadásokkal. Így idén többek között betekintést nyerhetünk az építészeben alkalmazott 3D nyomtatási lehetőségekbe, megismerhetjük az épületgépészet „okos" kelléktárát vagy az autóipari szoftvertesztelés jövőjét, megtudhatjuk, hogy miként lehet utólagosan javítani a hulladékból keletkezett tüzelőanyag minőségét vagy hogyan tudunk villamos energiát termelni a tetőbe integrált napelemekkel. A kiállítóterekben többek között megtekinthető lesz egy hidrogéntüzelőanyag-cellával működtetett hajó, a munkavédelmi VR szimuláció és a munkavédelmi divatbemutató mellett egy látványos zsaluzatépítő verseny is várja az érdeklődőket. A Pollack Expon a PTE KTK-val közösen rendezik meg a Cleantech fókuszú Simonyi Hackathont, egy szórakoztató és izgalmas versenyt, amelyen a PTE különböző karairól érkező egyetemi csapatok egy problémára adott válaszként konkrét termék- vagy szolgáltatásötletet dolgoznak ki.

A szakmai rendezvényen a PTE MIK vezetése együttműködési megállapodást ír alá az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, valamint a Baranya Megyei Mérnöki Kamara képviselőjével, illetve hivatalosan is bejelentik a HUAWEI, valamint Protecta Elektronikai Kft. támogatását. Az expo ezúttal is lehetőséget ad a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Dél-Dunántúli Építész Kamara tagjainak akkreditált előadások meghallgatására. A szakmai rendezvény mind a szakemberek, mind a hallgatók számára kiváló kapcsolatépítési lehetőséget is jelent, és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is számos állásajánlattal érkeznek a kiállítók. A rendezvényre várják a város középiskolásait, számukra egy versennyel (és sok értékes nyereménnyel) készülnek a szervezők, de a technika, a jövő technológiája iránt érdeklődő látogatókat is. Az Pollack Expon továbbra is ingyenesen, de idén védettségi igazolvánnyal lehet részt venni és a közösségi terekben kötelező lesz a maszkviselés.

A Pollack Expo 2022. február 24-25-én várja a műszaki érdeklődésű közönséget a Pécsi Expo Centerben. A kiállítás és a szekcióelőadások részletes programja a www.pollackexpo.hu oldalról tölthető le.