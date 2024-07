Új kezelőhelyiséget alakítottak ki a PTE bőrgyógyászati klinikáján

Az immunterápiás kúrakezelésben részesülő onkológiai betegek új, korszerű helyiségben gyógyulhatnak a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikáján, amelyet július 5-én adtak át, és mutattak be a sajtó képviselőinek. Az eseményen köszöntőt mondott Miseta Attila, a PTE rektora, Sebestyén Andor, a PTE KK elnöke és Lengyel Zsuzsanna, a klinika igazgatója.

A kúraszerű ellátás ez idáig a klinika egy erre kijelölt ambuláns helyiségében zajlott. Most a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ támogatásával egy új, korszerű immunterápiás kúrahelyiséget alakítottak ki közel 15 millió forintból.

A fekvőbetegosztályon létrehozott önálló kúraszoba a betegek és a klinika munkatársai számára egyaránt komfortosabb körülményeket biztosít. A most átadott, erre dedikált helyiségbe megfigyelőállomás, egyszerre 5-6 beteg kezelésére alkalmas fotelágyak és új bútorzat is került, valamint egy új orvosi szobát is kialakítottak a kezelőhelyiség mellett.



A PTE KK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikája Regionális Melanoma/Bőrdaganat Centrumként működik, és folyamatosan növekszik a dermato-onkológiai betegek száma, hiszen a tudomány fejlődésével bővül a kezelésekre javasoltak köre és változik a terápia módja is. Az elmúlt években a kúraszerű ellátást igénylő betegek száma heti 3-5 kezeltről heti 30-35-re emelkedett, és ennek további növekedése várható a jövőben.



Azzal, hogy egyszerre több beteg gyógyítását tudják végezni a most átadott kezelőhelyiségben, felszabadulnak az eddig erre a célra használt rendelők, így rövidül a kezelésre várakozás ideje, azaz hatékonyabbá válik a betegellátás.