Több mint ötezren kezdhetik meg tanulmányaikat a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetemen idén 280 fővel növekedett az általános felvételi eljárásban bejutottakhoz képest.



A PTE első helyes kampánya - melynek egyik fontos eleme a Rektori Ösztöndíj volt - érezhetően meghozta eredményét, az utólagos sorrendmódosítással az első helyes jelentkezők száma közel 200 (193) fővel nőtt.



A közel ötezerkettőszáz (5.186 fő) felvett hallgató 61%-a a PTE valamely alapképzésén, 17%-a osztatlan, 14%-a mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, a FOKSZ képzéseken a felvettek 8%-a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek több mint 81%-a támogatott szakokra került felvételre. A jelentkezők idén is a nappali munkarendet preferálták, a felvettek 72%-a teljes idős képzésen kezdheti meg tanulmányait a 2019/2020-as tanév őszi félévében.



A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartozik az ápolás és betegellátás, az általános orvos, a jogász és a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint a mérnökinformatikus, a fogorvos, a gazdálkodási és menedzsment szakok iránt is.





A legmagasabb ponthatárok a germanisztika [német nemzetiségi] (490) a kommunikáció és médiatudomány (461), a nemzetközi tanulmányok (458), a jogász (460), a pszichológia (436) szakon, és az osztatlan tanári szakokon (max. 461) voltak.

Idén a PTE legtöbb kara növelte a beiskolázási létszámait, és a Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják az új külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók. Mindezeket figyelembe véve 2019 őszén várhatóan 7000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Egyetemünkön.

A PTE széles szakkínálattal várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be: a pótfelvételi eljárásban 2019. augusztus 7-ig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre. Fontos tudni, hogy a pótfelvételivel bekerülő hallgatók is pályázhatnak a 100.000 Ft-os Rektori Ösztöndíjra.