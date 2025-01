Több mint 87 ezer ösztöndíjas helyet hirdetnek meg a felsőoktatásban

Az idei évben több mint 87 ezer állami ösztöndíjas férőhelyet hirdetnek meg a felsőoktatásban - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára kedden Dunaújvárosban.

A Dunaújvárosi Egyetem megújult főépületének átadóünnepsége után újságírók előtt Varga-Bajusz Veronika arról beszélt, hogy egy 328 ezres közösséghez csatlakozik az, aki február 15-ig beadja a felvételi jelentkezését és bekerül valamelyik egyetemre. Jelezte, hogy az elmúlt két évben több mint 75-75 ezer állami ösztöndíjas hallgatót vettek fel az egyetemekre, idén ennél jóval többet fognak, ezért arra biztatott mindenkit, hogy jelentkezzen a megújult magyar felsőoktatásba.

Az államtitkár kérdésre elmondta, hogy a tavalyi és a tavalyelőtti évben is több mint 120 ezren jelentkeztek és 100 ezernél is több hallgatót vettek fel a felsőoktatási intézmények. "Nagyon szeretnénk ezt a trendet tartani, hogy a továbbiakban is így alakuljon mind a jelentkezők, mind a felvettek aránya" - fogalmazott.

Varga-Bajusz Veronika megemlítette a szakképzésben, technikumban tanuló diákokat, akiket arra kért, hogy minél többen jelentkezzenek a felsőoktatásba, mert a műszaki, informatikai képzések esetén a technikumok mára "az előszobái lettek a felsőfokú képzésnek", ott megfelelő színvonalon, sok esetben az egyetemekkel egyeztetett tanrend szerint tanulnak. Hozzátette: onnan a diákok már kredittel érkeznek az egyetemekre, így könnyítve meg a továbbtanulásukat.