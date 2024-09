Maradandó károsodást okozhat a fogyókúrához is használt szer

Magyarországon is fokozottan keresik az Ozempicet, de az injekció szürkezónás online beszerzése óriási egészségügyi kockázatokkal járhat - áll a Pécsi Tudományegyetem közleményében.

Pénzük elvesztése mellett súlyos egészségkárosodást kockáztatnak azok, akik interneten szerzik be a testsúlycsökkentő hatásuk miatt hiánycikknek számító szemaglutid hatóanyagú szereket, állapították meg a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara és a Kaliforniai Egyetem kutatói a rangos Amerikai Orvosi Szövetség JAMA Network Open című folyóiratában publikált tanulmányukban.

Az ilyen szereket Magyarországon is fokozottan keresik, emiatt sokszor azokhoz nem jut el, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá.



A PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézetének digitális egészségügyi kutatócsoportja és amerikai kutatótársaik a Google és a Bing keresési listáin magas helyezést elérő, népszerű weboldalakat vizsgálták, és próbavásárlásokat folytattak. Majdnem minden második (42%) szemaglutid hatóanyagú szert kínáló webshop illegális online patikákhoz tartozik, és az általuk árult termékek komoly egészségkárosító hatással bírhatnak szennyezettségük, illetve a nem megfelelő hatóanyag-tartalom miatt - mutatták ki a pécsi és San Diego-i nemzetközi kutatócsoport tagjai.

Mindez komoly közegészségügyi kockázatot jelent, hiszen az eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszereket rengetegen használják fogyás céljából, ám azok nem megfelelően adagolva, illetve nem megfelelő minőségben maradandó károsodást okozhatnak.



Jobban járunk, ha csak a pénzünk bánja

A legnépszerűbb szemaglutid alapú gyógyszer, az Ozempic évek óta hiánycikknek számít, sokszor a valóban rászorulók sem jutnak hozzá, és a kutatók megállapítása alapján az ezt kínáló weboldalak a vásárlók lehúzására specializálódnak. Más a helyzet a másolatokat kínáló illegális oldalakkal, ahonnan az esetek többségében valóban be lehet szerezni a hatószert, ám ez még több veszéllyel jár.

Ahogy arra a termékek tesztelése során fény derült, a bennük található hatóanyag tisztasága lényegesen elmarad az elvárttól, mennyisége viszont akár 39%-kal meghaladhatja a várt dózist, ami a túladagolás veszélyét hordozza magában. Mindez azért fontos, mert a szemaglutid már az orvosilag jóváhagyott adagolásban is emésztőrendszeri mellékhatásokkal járhat, ennek túllépése pedig nagyon súlyos egészségkárosodást is okozhat. Ahogy arra a tanulmány írói felhívják a figyelmet, az elmúlt időszakban 1500 százalékkal emelkedett meg az Egyesült Államok mérgezéseket kezelő központjaiban a szemaglutiddal kapcsolatos segélyhívások száma.



Magyarországon is hiány van

A receptköteles Ozempic iránti fokozott kereslet Magyarországon is érezhető. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) gyógyszerforgalmi adatai alapján 2024 júliusában országszerte 31585 Ozempic készítményt adtak el. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) gyógyszerhiányra vonatkozó adatai alapján a megnövekedett igény miatt 2024. július 18-tól egyes Ozempic készítmények hiánya tapasztalható, amely előrejelzések szerint egészen 2024. november 15-ig eltarthat.