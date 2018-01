Két hetük van az egészségügyi szakképzésben tanulóknak, hogy jelentkezzenek ösztöndíjra

Még két hétig jelentkezhetnek az egészségügyi szakképzésre beiratkozott tanulók az ápolói ösztöndíjakra, amelyek fontos eszközei az egészségügyi szakdolgozói utánpótlás biztosításának - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára kedden. Az ösztöndíj-programban a pécsi egészségügyi képzésben résztvevő tanulók is érintettek.

Rétvári Bence közölte, az ösztöndíj szabad felhasználású, így a tanulók maguk dönthetik el, mire fordítják az összeget, mi az, ami leginkább segíti őket egészségügyi szakképesítésük megszerzésében.



A program kerete 4,4 milliárd forint, ami 2021-ig várhatóan 3200 egészségügyi hivatást választó tanuló támogatására elegendő a szakképesítés megszerzésében. Az elnyerhető támogatás havi összege nettó 40 ezer forintig terjed - tette hozzá.



A felhívás az alábbi 29 egészségügyi szakképesítésre terjed ki: ápoló, audiológiai asszisztens és hallásakusztikus, csecsemő- és gyermekápoló, egészségügyi asszisztens, ergoterapeuta, fizioterápiás asszisztens, fogászati asszisztens fogtechnikus, fogtechnikus gyakornok, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló gyógyszertári asszisztens, gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens, gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyakorló szövettani asszisztens, gyógymasszőr, gyógy- és sportmasszőr, gyógyszertári asszisztens, kardiológiai és angiológiai asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai neurofiziológiai asszisztens, mentőápoló, ortopédiai műszerész, perioperatív asszisztens, radiográfiai asszisztens, sportmasszőr, szövettani szakasszisztens.



Rétvári Bence kifejtette, az ösztöndíj a teljes tanulmányi időszakra kiterjed, és azok, akik tavaly szeptemberben megkezdték valamelyik szakképesítés megszerzését, visszamenőleg is megkaphatják azt, illetve egy évet meghaladó kurzus esetén a pénz a nyári szünetben is jár.



A pályázatokat első körben 2018. január 15-én éjfélig lehet benyújtani.



Az államtitkár kiemelte azt is, hogy a program keretében a tanulók az ösztöndíj mellett mentori támogatásban is részesülhetnek. Az Emmi olyan országos mentorhálózatot hoz létre, amely segíti az egészségügyi hivatástudat kialakulását. A mentori tevékenység célja a motiválás is - folytatta -, hiszen a szakképzésben való aktív és eredményes részvétel, valamint a megfelelő munkakörben történő elhelyezkedés minden ösztöndíjasnak könnyebb lehet, ha a mentoraik a segítségükre vannak ebben.



A pályázatra jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy a szakképesítés megszerzését követően legalább annyi ideig vállalják, hogy valamely hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál dolgoznak a megszerzett szakképesítésnek megfelelő munkakörben, amennyi ideig az ösztöndíjat kapták.



Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy az ápolói ösztöndíjprogram mellett a béremelések is növelik az egészségügyi munkakörök megtartó erejét. Mint mondta, 2010 óta folyamatosan, több körben zajlik az egészségügyi dolgozók béremelése, amire a kormány eddig 400 milliárd forintot fordított, és a bérek növekedése idén is folytatódik.



Az orvosok esetében két év alatt 207 ezer forinttal nőtt az alapbér, az ápolók fizetése pedig 2012 és 2019 között megduplázódik. A kormány célja, hogy a béremelés folytatódjon és az egészségügyi dolgozók anyagi megbecsülése tovább nőjön - közölte az államtitkár.

Képünk illusztráció.