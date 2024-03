Huszonöt bringa talált gazdára a PTE dolgozói körében

A Pécsi Tudományegyetem a Zöld Egyetem Program keretében „Járj dolgozni kerékpárral az egyetemre!" címmel pályázatot hirdetett munkavállalói körében a PTE Sportiroda által biztosított 25 kerékpár ingyenes használatára. A sikeresen pályázó dolgozók március 21-én a PTE Rektori Kabinet udvarán vehették át a kétkerekűket.

Az átadón dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora felidézte a városban az elmúlt időszakban megvalósult, a kerékpáros közlekedést érintő fejlesztéseket, kiemelve a Szigeti úti campus környékét. Mint mondta, részben ezeknek köszönhetően egyre több hallgató és dolgozó részesíti előnyben ezt a fajta közlekedési formát.



„A Pécsi Tudományegyetem célja a környezettudatos szemléletformálás, az energiatakarékos megoldások elterjesztése, valamint a fenntarthatóságot támogató üzemeltetés megvalósítása mellett a jó gyakorlatok bevezetése is. Folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, melyek segítik e célok elérését. Ennek egyik eszköze a meghirdetett, a kerékpáros munkába járás népszerűsítését célzó pályázat, melyhez a PTE rendelkezésére álló eszközöket térítésmentesen bocsátjuk az azt igénylő munkavállalóink rendelkezésére" - hangsúlyozta a PTE rektora. Ugyanakkor felhívta a nyertesek figyelmét, hogy a kerékpárokat a közlekedési szabályoknak megfelelően, a biztonságos közlekedéshez szükséges kiegészítőkkel együtt használják.

A pályázat sikerét mutatja az is, hogy kétszer annyi pályázat érkezett be, mint ahány bicikli gazdára találhatott. A PTE Sportiroda eredetileg egy nagyobb túraprogramhoz szerezte be a kerékpárokat, azonban a pandémia közbeszólt, így azok az elmúlt években nem lettek a terveknek megfelelően kihasználva.

„A pályázat célja volt a hétköznapokban a munkatársak részéről is vállalható olyan alternatív közlekedési mód támogatása, melyek a gépkocsihasználatból adódó környezetterhelést mérséklik. A hazai személygépkocsi-állomány bővülésével a helyi közúthálózat és parkolási kapacitások nem képesek lépést tartani, folyamatos nő a környezet terheltsége, napi szinten jelentkeznek dugók, parkolási problémák, melyek egyetemünket sem kerülik el. Ez a pályázat a napi aktivitás és ezáltal az egészségmegőrzés mellett megoldást kínál e kényelmetlenségek mérséklésére is" - húzta alá Decsi István kancellár, aki hozzátette, az egyéves pilot időszakot követően begyűjtik a tapasztalatokat, majd azok alapján kibővítik a programot.



A kerékpárokat dr. Miseta Attila, a PTE rektora, Decsi István kancellár és Hári József, a PTE Sportiroda vezetője adták át.

„2018-ban elindítottuk a „dolgozói sport" elnevezésű programsorozatunkat. A kerékpárok hosszútávra való hozzáférésének biztosításával elősegítjük, hogy a PTE munkatársai sportos életmód folytathassanak" - fogalmazott Hári József, a PTE Sportiroda vezetője.

A PTE Zöld Egyetem Program és a PTE Sportiroda együttműködésében most megvalósuló minta projekt tapasztalatai a későbbiekben hozzájárulhatnak további, hasonló tartalmú lehetőségek megvalósításához is, melyek összhangban állnak az intézmény célkitűzéseivel. Ezzel kapcsolatban Kulcsár Tünde, a PTE Zöld Egyetem Program programkoordinátora kiemelte, hogy „az egyetem egyik célkitűzése a környezeti fenntarthatóság, melynek a mai esemény is fontos pillére, hiszen támogatjuk azokat, akik a kerékpáros közlekedést előnyben részesítve, tudatosan törekednek a karbonlábnyom csökkentésére."

A PTE Zöld Egyetem Program a kerékpáros munkába járás népszerűsítéséhez kapcsolódóan hamarosan játékot is hirdet az egyetem minden munkatársa számára. Ebben azok a dolgozók vehetnek majd részt és lehetnek gazdagabbak praktikus kerékpáros felszerelésekkel, akik vállalják, hogy a játék ideje alatt kerékpárral érkeznek munkába. A játék részletei március 25-én várhatók.