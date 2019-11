Előkelő helyen a pécsi orvoskar nemzetközi összevetésben is

A PTE ÁOK felkerült a U.S. News & World Report Education 2020 évi felsőoktatási tematikus világrangsorának 500-as listájára a klinikai orvostudományok területén.

U.S. News & World Report minden évben megjelenő rangsora a Best Global Universities képzési területenként és régiónként is értékeli a világ felsőoktatási intézményeit. A kiadó ismert arról, hogy következetes, adott területhez igazított módszertan alapján differenciál és az egyik nagy mértékadó rangsornak tekintik az Academic Ranking of World Universities, a QS World University Rankings és a The Times Higher Education akadémiai rangsoraival együtt.



A klinikai orvostudományok képzési területen a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara a tematikus világrangsorban a 471. helyet szerezte meg, amellyel Magyarországra vetítve a második a Semmelweis Orvostudományi Egyetem után.

A magyarországi orvosképző helyek között a Debreceni Egyetem az 580. a Szegedi Tudományegyetem az 520. helyen áll, míg az élen végzett Semmelweis Orvostudományi Egyetem a 222. helyet szerezte meg a listán.



Az előző évekhez képest még kiemeltebb szerepet kapott a tudományos teljesítmény a 2020-as ranglista összeállításakor. A U.S. News & World Report idén 14 paraméter figyelembe vételével rangsorolta a világ legjobb egyetemeit, emellett 14 képzési részterületen tette elérhetővé a „legjobb 500-ak" listáját.

A világrangsor készítői a vizsgálatuk során számos terület mutatói alapján hasonlítják össze az intézményeket, ezek közül kiemelten figyelembe veszik az oktatási környezetet, kutatást, idézettséget, a nemzetközi orientáció fejlettségét, valamint a globális és regionális tudományos elismertséget (https://www.usnews.com/education/best-global-universities/university-of-pecs-529028).