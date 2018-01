Diákhitel Központ: kétnapos, interneten követhető felsőoktatási workshopot tartanak

„Lehetsz bármi, a lényeg: tanulj tovább!" - ezzel a szlogennel indítja útjára a Diákhitel Központ kétnapos, interneten követhető felsőoktatási workshopját.

Az ingyenes online program során többek között a pályaválasztási dilemmákról, a felvételi eljárásról és a felsőoktatási tanulmányok finanszírozásának lehetőségéről hallhatnak előadást az érdeklődő diákok, szülők és tanárok.



Az önállóvá válás útja egy első, tudatos döntéssel kezdődik. Ennek a felelős döntésnek a meghozatalában próbál segíteni a Diákhitel Központ által szervezett „Továbbtanulók hétvégéje" elnevezésű program. A kétnapos esemény stratégiai partnerei az Oktatási Hivatal illetve a Tempus Közalapítvány.

Előadóik beszélnek az érettségi vizsgákról, a felvételi eljárás folyamatáról, a diplomás pályakezdők elhelyezkedési esélyeiről, siker szakmákról, vagy a külföldi ösztöndíj lehetőségekről. Az előadások kitérnek a felsőoktatási tanulmányok finanszírozási kérdéseire, míg a döntéshozatal lelki útvesztőiben pszichológus és egyetemi hallgató osztja meg az élményeit, tapasztalatait a hallgatósággal. A workshophoz a legnépszerűbb hazai egyetemek is csatlakoztak, melyek egyedi microsite-okon mutatkoznak be az eseményen.



A Felvételizők Hétvégéje minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető. Az előadások mobilról és számítógépről is figyelemmel kísérhetők, a konferencia ideje alatt pedig a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az előadóktól akár névtelenül is kérdezzenek. A workshop www.felvetelizz.hu oldalán természetesen nem csupán videók megtekintésére lesz lehetőség, hanem online chat formájában a nézők kérdéseket tehetnek fel az előadóknak illetve a felsőoktatási intézmények képviselőinek, akik meg is válaszolják azokat élőben.

Az esemény arca, Linczényi Márkó, a Kolin zenekar frontembere, rendkívül fontosnak tartja a konferencia üzenetét, ahol a fiatalok első kézből, hiteles szereplőktől kaphatnak tájékoztatást például a pénzügyeiket érintő kérdésekben. Hangsúlyozta, „hogy ma már nem lehet elég korán elkezdeni az üzleti dolgokkal foglalkozni. Ugyanakkor felnőttként dolgozni, gondolkozni nagyon ijesztő tud lenni ebben a világban. Az egyetemi tanulmányok elkezdése is egy befektetés, amihez az kell, hogy az embernek legyen útmutatója, képes legyen eligazodni a pénzügyekben."

Részletek a programról:



Felvételizők hétvégéje - online workshop, 2018. január 13-14., www.felvetelizz.hu

Facebook: https://www.facebook.com/events/135919497073676/

Bemutatkozó videó: https://www.youtube.com/watch?v=uS50xxz-cHM