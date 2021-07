Csaknem öt és félezer diák felvételizett sikeresen a Pécsi Tudományegyetemre

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) rendkívül jó eredménnyel zárta a 2021. évi általános felvételi eljárást, 12%- kal több jelentkezőt vehet fel a PTE, mint tavaly.

A PTE-re jelentkezők számának növekedése előre vetítette a jó felvételi eredményeket, de a közel hatszáz fős (583), 12%-os növekedés minden előzetes várakozást felülmúlt. A PTE intenzív beiskolázási kampánya - melynek egyik fontos eleme a Rektori Ösztöndíj volt - érezhetően meghozta eredményét.

A közel ötezerötszáz (5.432 fő) felvett hallgató 59%-a a PTE valamely alapképzésén, 16-16%-a osztatlan és mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait, míg a FOKSZ képzéseken a felvettek 10%-a fog tanulni. Az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége továbbra is töretlen, a felvettek mintegy 84%-a támogatott szakokra került felvételre. A jelentkezők idén is a nappali munkarendet preferálták, a felvettek 69%-a teljes idős képzésen kezdheti meg tanulmányait a 2020/2021-es tanév őszi félévében.

PTE - jelentkezők és felvettek számának alakulása - 2020-2021 általános eljárások

PTE Összes jelentkező Változás előző évhez Első helyes jelentkező Változás előző évhez Felvett Változás előző évhez 2020/Á 11 716 5 719 4 849 2021/Á 13 809 18% 6 484 13,38% 5 432 12%

A képzések között továbbra is a legnépszerűbbek közé tartoznak az ápolás és betegellátás alapképzés különböző szakirányai, a jogász és az általános orvos osztatlan képzések, valamint a pszichológia szak, de sokan érdeklődtek az osztatlan tanári szakok, valamint gazdálkodási és menedzsment, a mérnökinformatikus, a fogorvos szakok iránt is. A mesterképzéseken az építész, az egészségügyi menedzser, a szerkezet-építőmérnöki, a pszichológia, a vezetés és szervezés, valamint a fizioterápia képzések indulnak a legnépesebb évfolyamokkal.

Idén a PTE legtöbb kara növelte a beiskolázási létszámait: a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 46, az Állam- és Jogtudományi Kar 25, a Közgazdaságtudományi Kar 18, míg a Műszaki és Informatikai Kar 16%-kal növelte a felvettek számát az előző évhez képest.

A Pécsi Tudományegyetem általános felvételi eljárásban elért eredményeit tovább javítják az új külföldi hallgatók és a pótfelvételi eljárásban bekerülő hallgatók. Mindezeket figyelembe véve 2021 őszén várhatóan több mint 7000 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Magyarország első egyetemén.

A PTE széles szakkínálattal várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be. A pótfelvételi eljárásban 2021. augusztus 9-ig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre. Fontos tudni, hogy a pótfelvételivel bekerülő hallgatók is pályázhatnak a 100.000 Ft-os Rektori Ösztöndíjra.