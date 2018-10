Csaknem kétmilliárdból újítják fel a pécsi egyetem két emblematikus, belvárosi épületét

A Modern városok program csaknem kétmilliárd forintos forrásából újítják fel a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE-ETK) a baranyai megyeszékhely városközpontjában található két emblematikus épületét - tájékoztatta az MTI-t a felsőoktatási intézmény pénteken, miután megkötötték a projekt kivitelezői szerződését.



A közlemény felidézte, hogy a kar oktatási tevékenysége a pécsi belváros több történelmi épületében zajlik, ezért időszerűvé vált egy nagy léptékű fejlesztés, "amely szem előtt tartja a hallgatók igényeit, elvárásait is".



A PTE-ETK integrációját biztosító két emblematikus belvárosi épület újul meg: az egyetem vagyonkezelésébe került egykori megyei könyvtári épület és a Szepessy Ignác utcai ingatlan.



Előbbi átépítésére és bővítésére 16, míg az utóbbi felújítására 12 hónap áll a kivitelező rendelkezésére - írták, hozzátéve, hogy a tervezést a PTE Műszaki és Informatikai Kara jegyezte, a kivitelezéssel a Baranya megyei O és R Kft.-t bízta meg az egyetem.



A kommüniké a beruházás céljai között említi a telephelyi centralizációt, a legmagasabb szintű oktatási környezet kialakítását, a gyakorlati oktatás minőségének fejlesztését, valamint a hallgatói terek bővülését.



A magyar kormány a Modern városok program részeként mintegy 25 milliárd forinttal támogatja a PTE-t.

Az egyetemfejlesztés célja az intézmény versenyképességének erősítése, oktatási és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése, a külföldi hallgatói létszám növelése és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere lapunknak elmondta, hogy a fejlesztés jól illeszkedik a pécsi történelmi belváros épületeinek megújításával kapcsolatosa városi stratégiába.

Emlékeztetett arra, hogy korábban például a főtéren lévő dzsámi, a Csontváry Múzeum is korszerűsödött milliárdok felhasználásával. Hozzátette: ilyen fejlesztés volt a várfalsétányok kialakításával kapcsolatos munka és a székesegyház északi oldalán álló egykori Középkori Egyetem fejlesztése, magának a bazilikának és az előtte elterülő Dóm térnek a jelenleg is zajló fejlesztése vagy a Szent Mór Iskolaközpont teljes megújítása és a világörökségi helyszínek most folyó több százmilliós fejlesztése.

- Mindig nagy öröm, ha egy új épület képében valósul meg beruházás Pécsett, mint legutóbb a repülőgépgyár kapcsán, de ennél is fontosabb, ha olyan ingatlanok rekonstrukciója zajlik, amelyek évtizedek vagy évszázadok óta vannak jelen a városban. Éppen ezért rendkívül előremutató, ha a kormányzati támogatásból megvalósuló Modern Városok Program keretében a lassan egy évtizede üresen álló bibliotéka újul meg új funkciók képében - mondta a városvezető.