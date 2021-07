A régió szempontjából is meghatározó fejlesztések előtt áll a Pécsi Tudományegyetem

Miseta Attila és Bódis József egyaránt azt hangsúlyozták pénteki sajtótájékoztatójukon, hogy csak együtt gondolkodva, összedolgozva lehet megvalósítani az egyetemi fejlesztéseket, amelyek a régió gazdaságára is komoly hatással lehetnek.

Közös sajtótájékoztatót tartott pénteken a Pécsi Tudományegyetem rektora és az egyetem fenntartói jogkörét augusztus 1-től átvevő Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának

elnöke.

- Korábban is elmondtam, és azóta sem változott a véleményem: a modellváltással új lehetőségek nyílnak meg az egyetem előtt" - mondta Miseta Attila a sajtótájékoztatón. - Fontos azonban, hogy ezekkel a lehetőségekkel élni is tudnunk kell! Mindannyiunknak, akik itt ülünk a teremben, tehát az alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjainak, a szenátoroknak, és a rektori vezetésnek egyaránt az a célja, hogy fejlesszük az egyetemet, és fokozzuk annak hazai és nemzetközi szerepét, elismertségét. Ezért fogunk dolgozni a jövőben is, egy új, a reményeim szerint rugalmasabb és gyorsabb működést biztosító modell szerint - hangsúlyozta a rektor.

- Az alapítvány az egyetem vezetésével és a Szenátussal közösen kíván az egyetemért tenni" - folytatta a Miseta Attila gondolatmenetét Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának elnöke. - A felsőoktatási modellváltás érthetően mindenkiből reakciót váltott ki, mivel ez a fajta működési modell korábban nem volt ismert a magyar felsőoktatásban. A fenntartó azonban immár személyessé, beazonosíthatóvá vált, és ez a közelség alkalmat teremt arra, hogy az együtt gondolkodást, együtt cselekvést megvalósítsuk. Valóban komoly fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani, melyek a régió számára is hatalmas előrelépést jelentenének mind gazdasági, mind tudományos szempontból. Hogy konkrétumokat is említsek: a Science Park vagy az egyetem fejlesztési csomagjának megvalósítása valamennyiünk érdeke, de fontos, hogy mindez az egyetemi vezetés, a Szenátus és az alapítvány koordinációjában, a régió meghatározó szereplőinek egyetértésével történjen. Akkor lesz igazi sikertörténet a Pécsi Tudományegyetem számára ez az új korszak" - zárta mondandóját Bódis József.