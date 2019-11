Zente után egy másik kisfiú, Levente kezelésére is összegyűlt a pénz

Zente után egy másik beteg kisfiú, Levente is esélyt kap a gyógyulásra, az ő kezelésére is összegyűlt a szükséges pénz - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti híradójában.

Azt mondták: a ritka izomsorvadásban szenvedő Levente szülei nemrég a közösségi oldalukon jelentették be, hogy összegyűlt a 700 millió forint az amerikai gyógyszerre:

"Kedves Mindenki, aki velünk együtt küzdött a célunkért!

Összegyűlt Levente gyógykezelésére a 700 millió forint, mely támogatásért nagyon hálásak vagyunk. Nem találunk szavakat erre a csodára! Angyalok vagytok mind, egytől-egyig!

KÖSZÖNJÜK! ❤



Az összefogás csodákra képes, szó szerint megmozdult az ország és a nagyvilág Levente Lépteiért! Kérjük ezután is viseljétek szíveteken a segítségre szorulók sorsát, támogassátok őket lehetőségeitekhez képest. Tettük ezt mi is eddig és tenni fogjuk ezután is.



Segítsünk egymáson! Gyakran már a segítő szándék is erőt ad annak, aki egy nagy célért küzd - főleg ha a gyermekéről van szó!



Levente sorstársainak szüleit kérjük, hogy juttassanak el hozzánk egy-egy fényképet, az elérhetőségeiket és megosztjuk az oldalon - ezzel megpróbálunk segíteni a támogatók felkutatásában.



Kérünk mindenkit, hogy segítsétek a többi beteg kisgyermek életét is adományaitokkal jobbá, szebbé tenni. Igyekszünk minden üzenetre, kérdésre válaszolni a napokban, türelmeteket kérjük. Az eddig meghirdetett, megszervezett sütinapok, kávéadományok, civil licitek, gyűjtések eredményeivel -amennyiben úgy gondoljátok-Levente rehabilitációját támogathatjátok az Összefogás Levente Lépteiért alapítványon keresztül.



Kérjük, hogy új rendezvényt, gyűjtést, licitet Levente számára ne indítsatok! Szülőként továbbra is szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy álmunk megvalósulhasson, láthassuk Levente Lépteit és teljes életet élhessen.



Levente életét az érdeklődők továbbra is nyomon követhetik majd az oldalán keresztül, beszámolunk a gyógykezelés fejleményeiről, Levente első Lépteiről."



Ha ugyanaz lesz a "menetrend", mint Zente esetében, akkor a speciálisan szállítható gyógyszer néhány héten belül megérkezhet Magyarországra, és megkezdődhet a kisfiú kezelése. Levente decemberben lesz 2 éves, a kezelést addig lehet megkezdeni - tették hozzá.