Zajlanak az iskolákban a fertőtlenítő nagytakarítások, a honvédség is besegít

Az őszi szünet alatt már zajlanak az iskolákban a fertőtlenítő nagytakarítások - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

Müller Cecília az egyéni felelősség fontosságát is hangsúlyozva arra kérte a diákokat, hogy az őszi szünet alatt kerüljék a csoportosulásokkal járó programokat. Jelenleg ötvenegy óvodában rendelt el rendkívüli szünetet az operatív törzs - közölte.



Felhívta a figyelmet arra, hogy péntektől már a szabadtéri sporteseményeken és gyűléseken is kötelező a maszkhasználat.



Az elmúlt 24 óra adatait ismertetve a tisztifőorvos elmondta: 2316-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, 47-en elhunytak, 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an lélegeztetőgépen vannak.



Arra kérte a krónikus betegeket, hogy feltétlenül gondoskodjanak betegségeik egyensúlyban tartásáról, hiszen ez koronavírus-fertőzés esetén csökkenti a kockázatokat. A krónikus betegek mellett különösen az idősekre kell vigyázni, és nemcsak az idősotthonokban, a kórházakban, hanem otthon is. Az egészségesek pedig ügyeljenek a megfelelő vitamin, különösen a C- és D-vitamin bevitelére.



Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy már csaknem egymillió - a vírus örökítő anyagának kimutatásán alapuló - PCR-tesztet végeztek a járvány kezdete óta, és mindenkit ingyen tesztelnek, akit szükséges.



Elmondta azt is, hogy az "5 százalékos pozitivitási arányt" tavasszal fogalmazta meg a WHO - egészségügyi világszervezet - azért, hogy a lezárások után az élet újraindítását "legyen mihez igazítani". Magyarország elegendő tesztet végez, jelenleg is megfelel az egészségügyi világszervezet előírásainak. Az elvégzett tesztek száma egyébként is csak az egyik paraméter, legalább ilyen fontos az egészségügyi rendszer és a járványügyi figyelőrendszer állapota, a magyar járványügyi hatóságok pedig el tudják látni feladataikat - jelentette ki.



Arra a kérdésre hogy a Klebelsberg Központ miért nem tudja, hány pedagógus fertőződött meg koronavírussal, a tisztifőorvos elmondta: a jogszabályok szerint a központ nem kezeli ezeket az adatokat, de az igazgatók tudják, hány tanáruk érintett.



Müller Cecília beszélt arról, hogy Magyarországon is előfordult már néhány esetben, hogy valaki kétszer is megfertőződött koronavírussal. Ez a fertőzés egyes esetekben nagyon eltérő lehet, általában féléves védettségi idővel számolnak egy fertőzés után.



A tisztifőorvos elmondta, hogy Magyarországon jelenleg 11 gyermeket ápolnak Covid-fertőzéssel kórházban, de egyikük sincs lélegeztetőgépen, elsősorban az alapbetegségük teszi szükségessé szorosabb megfigyelésüket.



Arra a kérdésre, hogy utcán is kötelezővé teszik-e a maszkviselést, Müller Cecília elmondta: ez már jelenleg is javasolt olyan helyeken, ahol nem lehet tartani a másfél méteres távolságot, például a piacokon. A jelenlegi intézkedések elegendők, ha azokat - elsősorban a maszkviselést, a távolságtartást és a gyakori fertőtlenítést, kézmosást - mindenki szigorúan betartja, de ha szükséges, lesznek újabb intézkedések is.



A halottak napi családi megemlékezésekkel kapcsolatban a tisztifőorvos azt tanácsolta, hogy akik nem egy háztartásban élnek, tartsák meg a 1,5 méteres távolságot és viseljenek maszkot, akinek pedig tünetei vannak, az egyébként se hagyja el otthonát.

A bevezetett intézkedések működnek, ha szigorúan betartják őket, ezért rendkívül nagy az egyéni felelősség szerepe.

A járvány terjedését nem lehet megakadályozni, de mindnyájunk felelőssége lassítani a folyamatot, hogy minél kisebb legyen az egészségügyi rendszer terhelése - figyelmeztetett Müller Cecília.