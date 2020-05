Országszerte mindenhol visszatérhettek a hívek a templomokba. Csaknem két hónapnyi szünet után újra tartottak vasárnapi szentmiséket és istentiszteleteket. A biztonsági előírásokat azonban mindenhol be kellett tartani. A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek ki, a másfél méteres távolságot a padsorokban is meg kell tartani, ajánlott a szájmaszk viselése, és a szenteltvíztartók is üresek.

A pécsi Szent Erzsébet Katolikus Plébánia vasárnapi szentmiséjére is sokan érkeztek. Sas Norbert káplán elmondta: nem csak a hívőknek volt nehéz az elmúlt időszak. A papokat is megviselte, hogy az üres padsorok előtt prédikáltak.

„Számunkra fontos ez a táplálkozás ez a megerősítés, és sokszor valóban az eucharisztiában találjuk ezt meg nem máshol. És ettől elkülönítve, elzárva azért nehezen tudtuk megélni ezt az időszakot akár, papok akár hívek egyaránt az üres templomot látva" - mondta Sas Norbert, a pécsi Szent Erzsébet Katolikus Plébánia káplánja.

Visszatérhettek a hívek a templomokba a fővárosban is. A Szent István Bazilikában Snell György Esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa arról beszélt, hogy a járvány miatt elmaradtak a húsvéti misék, ezért különösen nagy öröm, hogy Pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelét már együtt ünnepelhetik a hívek.

A higiéniai előírásokat természetesen itt is mindenkinek be kell tartania. A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek ki, a szenteltvíztartók pedig továbbra is üresek maradnak.

A legtöbb templomból egyébként továbbra is folyatódnak az online közvetítések.