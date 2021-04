Védekezhetünk a kullancs által terjesztett betegségek ellen

A melegebb hónapok közeledtével egyre több időt töltünk kint a szabadban. Az egészséges életmódhoz hozzátartozó kirándulások, túrázások tervezésekor azonban érdemes arra is gondolni, hogy ebben az időszakban a legaktívabbak a kullancsok is, amelyek az emberre is veszélyes betegségeket terjeszthetnek. Kis odafigyeléssel szerencsére megelőzhető a nagyobb baj.

A kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel vérszívása során az embert is megfertőzheti. E betegségek közül Magyarországon elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő.

A Lyme-kór - megfelelő adagban és ideig szájon át alkalmazott antibiotikummal - általában jól gyógyítható, védőoltással nem megelőzhető betegség. Legjellegzetesebb tünete a vándorló bőrpír, amely általában 7-10 napos (de minimum 48 órás) lappangási idő után, a csípés helyén jelentkezik. A bőrelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdődik, majd a széli részeken terjedve, középen halványulva, gyűrűt formál. A bőrjelenséget enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kísérheti, de felléphetnek nem specifikus, valamint idegrendszeri tünetek is.

A vírusos agyvelő gyulladásos fertőzések jelentős része tünetmentes. Az esetek kisebb részében egy-két hetes lappangási időt követően, enyhe betegségtünetek jelentkeznek, majd a panaszok gyorsan megszűnnek, és teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél azonban egy második, lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával (rossz közérzettel, magas lázzal, erős fejfájással, a nyak merevségével, hányással, tudatzavarral, izombénulással) járó szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 3-4. héten. A betegség ilyenkor kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel. Specifikus terápia nincs, de a fertőzés védőoltással megelőzhető.

A vírusos agyvelőgyulladás elleni védőoltás-sorozatot télen, esetleg kora tavasszal kell elkezdeni, amíg nem indul el az erőteljes kullancsinvázió. Az első oltást követően egy hónap múlva kell beadni a második oltást, majd 9-12 hónap múlva a harmadikat. Ezeket három, illetve öt évente emlékeztetőoltás is követi. A védettség a védőoltás beadását követő két hét alatt alakul ki. Az oltás javasolt mindenkinek, aki hosszabb időt tölt a természetben.

A kullancs ellen többféleképpen is védekezhetünk. Erdei túrák alkalmával használhatunk kullancsriasztó szereket a bőrünkre és ruházatunkra juttatva. Annak érdekében, hogy a kullancsok a bőrfelületet nehezebben érjék el, viseljünk világos színű, hosszú ujjú, galléros inget, valamint sűrű szövésű, szintén világos színű nadrágot, a világos színű ruházaton ugyanis sokkal könnyebb észrevenni a sötét színű kullancsokat. Az inget tűrjük be a nadrágba, a nadrág szárát pedig a zokniba vagy a bakancsszárba. Általánosságban elmondható, hogy a fertőződés kockázata a kullancscsípés és a kullancs eltávolítása között eltelt idővel arányosan nő. A testfelszín alapos átvizsgálásával, és a kullancs korai, szakszerű eltávolításával a fertőzés veszélye jelentősen csökkenthető.

Baranya megyében a kormányhivatal népegészségügyi hatósága a tavalyi évben 30 Lyme-kóros esetet regisztrált, kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladásról pedig egy esetben érkezett bejelentés.