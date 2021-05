Vasárnap is bőven kapjuk az égi áldást

Az éjszaka első felében záporokra inkább csak keleten kell készülni, hajnalra azonban már a jellemzően felhős, borult égből több helyen is kialakulhat csapadék.

Vasárnap délelőtt is felhős, csapadékos időnk lesz, zivatarok is kialakulhatnak, délután azonban nyugat felől csökken a felhőzet, az Észak-Dunántúlon néhány órára a nap is kisüthet, ekkor ott jó eséllyel már száraz idő várható.

Vasárnap napközben a szél északnyugatira, nyugatira fordul és megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 15 és 22 fok között várható, a csapadékos északkeleti tájakon lehet a leghűvösebb.