Újra itt a tél! Fagyos időjárás, de sok napsütés vár ránk az előttünk álló héten

Télies idő várható a jövő héten sok napsütéssel: a csúcshőmérséklet jellemzően fagypont körül alakul, és éjszakánként országszerte fagyra kell készülni, pénteken és szombaton hajnalban a szélvédett körzetekben akár mínusz 12 Celsius-fok is lehet. A hét első felében még elszórtan lehet gyenge havazás, majd ez is megszűnik, de a szél élénk, olykor erős lehet - derül ki a HungaroMet Zrt. országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.





Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a nap második felében északon akár már hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. A déli tájakon és a Dunántúl keleti részein elszórtan lehet hószállingózás, gyenge havazás. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, a Dunántúl középső és nyugati részén valamint északkeleten viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 6 és plusz 2 fok között várható, az ország középső részein emelkedhet napközben fagypont fölé a hőmérséklet.



Kedden észak felől egyre nagyobb területen kiderül az ég, kisüt a nap, csak délen, délnyugaton maradhatnak hosszabb ideig felhős körzetek, ott reggelig, délelőttig néhol nem kizárt a hószállingózás. Az északi, északkeleti szelet főleg az északkeleti országrészben sokfelé kísérik erős lökések, majd csillapodik a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között alakul, a szélvédett, derült részeken hidegebb is lehet. A csúcsérték is csak mínusz 4 és plusz 2 fok között valószínű.



Szerdán derült, napos, száraz időre lehet számítani, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum általában mínusz 10 és mínusz 7 fok között alakul, de a havas tájakon hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között várható.



Csütörtökön is derült lesz az ég, majd inkább a nap második felében északkelet felől egy felhőzóna érkezhet, amely dél felé vonul. Csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél néhol időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 3 fok között alakul, a havas részeken hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és plusz 4 fok között valószínű.



Pénteken általában gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható. Az északi szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban általában mínusz 8 és mínusz 1, a szélvédett tájakon mínusz 12 és mínusz 9 fok, kora délután mínusz 2 és plusz 4 fok közötti maximum várható.



Szombaton általában derült vagy kissé felhős időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. Helyenként megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Hajnalban többnyire mínusz 9 és mínusz 2 fok közötti hőmérséklet várható, de kisebb szélvédett körzetekben akár mínusz 12 fok is lehet. Kora délután sem lesz melegebb, a csúcshőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között várható.



Vasárnap többnyire gyengén felhős lesz az ég, majd a nap vége felé vastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Helyenként megélénkül a nyugati, később a déli szél. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 2 fok között alakul, a szélvédett vidékeken hidegebb is lehet. A maximum mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.