Túszejtész hallucinált egy drogos, kivonult a TEK

Feltehetően kábítószer hatása alatt állt az a férfi, aki hétfőn telefonon a rendőröknek azt állította, meglőtték és túszul ejtették, ám végül kiderült, hogy csak hallucinált - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.





A váci rendőrséghez hétfő délután futott be egy segélyhívás, miszerint a bejelentőt kétszer meglőtték, sok vért vesztett és támadói még mindig az otthonában vannak.



A területet lezárták, a társasházban lezárták az áram-, és gázszolgáltatást, mentőegységet hívtak, valamint a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködését kérték.



A TEK a férfi lakásában nem talált támadókat és lőtt sérüléseknek sem volt nyoma, de a 31 éves bejelentőn kábítószer-használat jeleit észlelték, és otthonában találtak is drogot.



A férfi a rendőri intézkedésnek ellenállt, alkarján és állán megsérült, végül kábítószer-használat miatt kórházba szállították.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hatóság félrevezetése miatt büntetőeljárást kezdeményezett a 31 éves férfi ellen, emellett a rendőri művelet több százezer forintos költségeinek megfizetésével is számolnia kell - írták.



Képünk illusztráció.