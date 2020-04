Továbbra is emelkedik a magyar kórházakban ápolt koronavírusos betegek száma

A kórházban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma emelkedő tendenciát mutat - emelte ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.





Müller Cecília szólt arról is, hogy a járvány alatt is rendben zajlik a kötelező védőoltások beadása. Aláhúzta, a magyar védőoltási rendszer kivételes az egész világon. Azt is kiemelte, hogy Magyarországon 12 féle fertőző megbetegedéssel szemben 99,8 százalékos átoltottság van. Ezen felül a magyar kormány a HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltást is biztosítja. Megjegyezte, bíznak benne, hogy a kutatók az új koronavírussal szemben is kifejlesztik a védőoltást.

Elmondta, hogy az elmúlt napon elhunyt 12 beteg egyike 41 éves volt. Hozzátette: ő baktérium okozta vérmérgezésben szenvedett, arra rakódott rá a koronavírus-fertőzés.A legfrissebb járványügyi adatokat ismertetve Müller Cecília elmondta: az igazolt fertőzöttek száma 2443-ra nőtt.Kórházban már 899 embert ápolnak, akik közül 54-en szorulnak gépi lélegeztetésre, 458-an pedig már felgyógyultak a betegségből.Ezzel párhuzamosan a kiterjedt kontaktkutatás keretében egyre nő a laborvizsgálatok száma, ami azt jelenti, hogy immár 60801 tesztet végeztek - sorolta.Arra az újságírói felvetésre, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Magyarország azon államok közé tartozhat, ahol sikerül elkerülni a járvány exponenciális növekedését, a tisztifőorvos azt mondta: a kormányzati intézkedéseknek, illetve a lakosság fegyelmének köszönhetően ez idáig sikerült kontroll alatt tartani a járványt, ezért bíznak abban, hogy nem válnak tömegessé a megbetegedések.Ugyancsak kérdésre válaszolva közölte, hogy az idősotthonok fertőtlenítése folyamatosan zajlik. Először azokban az intézményekben fertőtlenítenek ahol fertőzöttet regisztráltak, majd azokban ahol nem.Szintén zajlik az idősotthonos járványügyi vizsgálata; először azokat vizsgálják, amelyekben több mint százan laknak, utána pedig a kisebb lélekszámú intézmények következnek. Eredmény a jövő hét végére várható - tette hozzá.Hangsúlyozta: a fertőzöttek halálozási aránya a lakosságszámra kivetítve értékelhető. Ezek szerint Magyarország az Európai Unió tagállamainak azon alsó harmadába sorolható, ahol a halálozási arány nem magas - mondta.Arról is szólt, hogy a kormányzat által rendelt védőfelszerelések nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, azokat a leginkább veszélyeztetettek számára, az egészségügyi- és szociális dolgozók, illetve a rendvédelmi szervek munkatársai között osztják ki.A tisztifőorvos a sajtótájékoztatón köszönetet mondott a kutatók, az egészségügyben dolgozók valamint Szent György-nap alkalmából a rendőrök folyamatos munkájáért a koronavírussal szemben.



Képünkön: Frei Norbert, az intenzív osztály megbízott főorvosa a 150 beteg befogadására alkalmas mobil járványügyi kórházban.