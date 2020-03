Tóth Bertalanék a bajban is csak orbánozni tudnak

Nem szavazza meg az ország stabilitását a veszélyhelyzetben is biztosító úgynevezett koronavírus-törvényt a Magyar Szocialista Párt.





Az alig ötszázalékos támogatottsággal bíró MSZP elnöke, az egykori pécsi alpolgármester, Tóth Bertalan közleményben azt írta: nem lesz partner abban, hogy segítséget nyújtson egy olyan törvény elfogadásához, amely határozatlan időre kiszolgáltatná Magyarországot, a magyar embereket Orbán Viktor szeszélyeinek.



De miről is van szó? Az MTI vasárnapi tájékoztatása szerint a Facebook oldalaikon közzétett felvételen Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet tizenegy nappal ezelőtt hirdetett veszélyhelyzetet az ország egész területére, mert a koronavírus elleni védekezés gyors döntéseket tett szükségessé.



A miniszter hangsúlyozta, ennek eredményeként sem a magánszemélyeknek, sem a cégeknek nem kell a hiteleiket visszafizetniük december 31-ig, az iskolások és az egyetemisták távoktatásban tanulnak, a rendezvényeket betiltották a szabad és a zárt terekben, a járulékfizetési kötelezettség alól mentességeket kaptak a legnagyobb válságba jutott szektorok munkaadói, a munkavállalóknak pedig csak az egészségbiztosítási járulékot kell megfizetniük.



A kormány emellett a munkajogi szabályokat igyekszik úgy alakítani, hogy megvédje az álláshelyeket, a határokat pedig lezárta és kontrollálja.



Gulyás Gergely aláhúzta, ezeknek az intézkedéseknek a fenntartásához, valamint a további szükséges lépések meghozatalához kérik az Országgyűlés jóváhagyását.



Kocsis Máté úgy fogalmazott, most az Országgyűlésen a sor, a parlamentnek kell döntenie arról, hogy megerősíti-e a kormány eddigi intézkedéseit, meghosszabbítja-e a veszélyhelyzetet és felhatalmazza-e a kabinetet további hatékony intézkedések meghozatalára a koronavírus elleni küzdelemben.



A legnagyobb parlamenti frakció vezetőjeként a politikus arra kérte a többi képviselőcsoportot, hogy hétfőn támogassák a koronavírus-törvény házszabálytól eltérő tárgyalását, kedden pedig fogadják is azt el.

"Ez most nem a politikai viták ideje!" - zárta szavait Kocsis Máté.