Tóth Bertalan: az MSZP a Villányi úton alakít pártközpontot

A XI. kerületi Villányi úton alakít ki pártközpontot az MSZP - közölte az ellenzéki párt hétvégén megválasztott elnöke az Inforádió Aréna című műsorában kedden.



Tóth Bertalan - a rádió Facebook-oldalán megtekinthető videofelvételen - azt mondta, jelenleg nincs székháza az MSZP-nek, ezért szeretnének egy pártközpontot kialakítani a Villányi úti konferenciaközpontban.



Megjegyezte, erről már döntött az elnökség.



A pártelnök-frakcióvezető arról is beszámolt, hogy az MSZP adóssága alig több mint félmilliárd forint. Emlékeztetett arra, hogy 2014-ben több mint kétmilliárd forintos adóssággal adta át az akkori vezetés a pártot az új elnökségnek.



A pártelnök arról a tervéről is beszámolt, hogy elsősorban a helyi szervezeteket támogassák anyagilag, hogy legyen forrásuk közéleti, politikai programok szervezésére.



Tóth Bertalan közölte, a Párbeszéddel együtt készülnének a 2019-es európai parlamenti választásra, de a legnagyobb feladatnak a szintén jövő évi önkormányzati választást nevezte. Utóbbival kapcsolatban azt mondta, a helyi szervezetek széles mozgásteret kapnak, a Jobbikkal való együttműködés is lehetséges helyi szinten.



Az ellenzéki politikus közölte, nem látja annak esélyét, hogy az MSZP önállóan állítson főpolgármester-jelöltet.



Hozzátette: az elnökség már elkezdte a felkészülést a 2019-es választásokra, felkérték Molnár Zsolt fővárosi MSZP-elnököt, hogy az előkészületeket segítse, mérje fel, milyen reális együttműködési lehetőségek vannak.