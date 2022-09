Toroczkai szerint a Mi Hazánk kormányozni fog

A Mi Hazánk elnöke egyre inkább úgy érzi, hogy pártja kormányozni fog; Toroczkai László a párt harmadik kongresszusán szombaton azt is kijelentette, hogy a Mi Hazánk már nem a Jobbikkal, hanem a Fidesszel és a DK-val versenyez. A kongresszus megerősítette posztján az elnököt.



Toroczkai László a fővárosi rendezvényen azt mondta, a DK árnyékkormánya nem a Fidesznek szól - "ők köszönik szépen, jól vannak" -, ez a Mi Hazánknak szól. "A globalista baloldal velünk harcol az ellenzék vezetéséért. Hárompólusúvá vált a magyar politika" - fejtette ki.



A pártelnök szerint az ukrajnai háború egy "lokális világháború", és az energiaválság sem természetes: politikusok és globális pénzemberek okozták. "Elképesztően sok mocskos trükk áll ezek mögött" - jegyezte meg.



A pártelnök a közösséget nevezte a Mi Hazánk valódi erejének, azt mondta, "számunkra a magyarság az első, és legszebb."



A kongresszuson ismertették a Kiáltvány a magyar létért: önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem című dokumentumot, mely szerint az eurázsiai, "Északi Civilizációt" pusztulás fenyegeti.



"Szívében, az egykori Etelköz környékén borzalmas, véres háború dúl. De folyik egy más típusú háború is ellenünk: laboratóriumból ránk szabadított vírussal, biofegyverekkel, energiaválsággal, élelmiszerkrízissel, inflációval, gazdasági katasztrófával. Zajlik a háború a szellem és a lélek ellen is. Algoritmusokkal, erkölcsromboló szexuális devianciákkal, LMBTQI mozgalmakkal, szennymédiával. Ez a halálszagú sötét erő már a gyermekeinket sem kíméli. Sőt, a magzatokat sem" - áll a dokumentumban



A kiáltvány szerint a Mi Hazánk szembeszáll mindezzel és követeli többek között a független gazdaságpolitikát és energiapolitikát, a multik támogatásának leállítását, a családi, paraszti gazdálkodás feltételeinek megteremtését, berendezkedést az önellátásra.



A kongresszus küldöttei Toroczkai László elnöki beszámolóját és a kiáltványt ellenszavazat, tartózkodás nélkül támogatták.



Gunnar Lindemann, az Afd politikusa, berlini tartományi képviselő köszöntötte a Mi Hazánk kongresszusát, megemlékezett arról, hogy Magyarország nyitotta meg 1989-ben a vasfüggönyt és hozzájárult a kommunizmus lebontásához, 2015-ben pedig megállította a tömeges, illegális migrációt, miközben "Angela Merkel mágnesként vonzotta az illegális bevándorlókat Németországba".



"Angela Merkel miatt én szeretnék elnézést kérni" - mondta a német politikus.



Gunnar Lindemann szerint vissza kell térni a nemzetek Európájához gazdasági és vámunióval, ahol a magyar ügyekről a magyar, a német ügyekről pedig a német parlament dönt. A hazafias erőknek össze kell fogniuk, hogy megvédhessék hazájukat és ellenállhassanak a brüsszeli diktatúrának - mondta az Afd politikusa.



Szabadi István a párt parlamenti képviselője, igazgatója a kongresszuson kiemelte: a Mi Hazánk 2018-as megalakulása óta folyamatosan fejlődik a tagokat, a szervezeteket és a választási eredményeket tekintve is.



A párt közleményben tudatta az MTI-vel: a szavazatok száz százalékával választották újra a Mi Hazánk elnökévé Toroczkai Lászlót, a párt III. Kongresszusán. Újra bizalmat szavaztak a küldöttek a párt eddigi elnökségének, így a kongresszus alelnökké választotta Dúró Dórát, Apáti Istvánt, Dócs Dávidot, Novák Elődöt és Pakusza Zoltánt is.