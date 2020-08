Több mint tízezer pedagógus kap bruttó félmillió forintot

Több mint tízezer pedagógus részesül bruttó ötszázezer forintos egyszeri juttatásban - jelentette be az emberi erőforrások minisztere szerdán az Emberi Erőforrások Minisztériumának Facebook-oldalán közzétett videóban, az Életközelben című sorozat legújabb részében.

Kásler Miklós közölte: a kormány úgy döntött, hogy négyszáz hátrányos helyzetű településen dolgozó 10 500 pedagógus és "az oktatást segítő kolléga" kap ilyen juttatást a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásáért.



Hozzátette: június 2-ától, a járványhelyzet javulásával lehetővé vált ugyan egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások megszervezése az iskolákban, hogy a gyerekek szükség esetén pótolni tudják a lemaradást, de a tanulók egy része, a leghátrányosabb településeken élők, nem tudták kellően elsajátítani a tananyagot.



Kiemelte: a kormány több mint hatmilliárd forintos programjának éppen az a célja, hogy ezek a hátrányos helyzetben élő gyerekek be tudják hozni a lemaradást, minél kevesebben hagyják el az iskolát végzettség nélkül, egyben támogassák a pedagógusok helyben és pályán maradását. Az érintett települések állami fenntartású iskoláiban dolgozó több mint tízezer ezért a - január 31-éig tartó - felzárkóztató munkájáért kapja a bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatást - tette hozzá.



A miniszter a videóban sikeres tanévet kívánt az ország valamennyi pedagógusának, a diákoknak pedig azt, hogy gazdagodjanak ismeretekben is és lélekben is.

Kásler Miklós beszélt a koronavírus-járványról és a várható intézkedésekről is, mert "rendkívül dinamikusan emelkedik" a fertőzés a világ legtöbb részén. "Az előzetes becslések szerint a világjárvány 60 millió embert érintett volna, ugyanakkor (.) a várható szám most már 120 millió" - mondta. Hozzátette: Magyarország közvetlen környezetében is nő a fertőzöttek száma, ami rendkívüli veszélyt jelent az országra, mert az onnan idelátogatók magukkal hozzák a vírust.



Készültségi állapotban kell maradni, ami - fejtette ki - azt jelenti, hogy folyamatosan figyelik a járvánnyal kapcsolatos összes körülményt, és - ennek megfelelően - rendkívül gyorsan meghozza a kormány a megfelelő intézkedéseket.



Az oltóanyaggal kapcsolatban a miniszter közölte, hogy biztató klinikai vizsgálatok, kutatások indultak el, amelyeknek várják az eredményét. Magyarországon csak akkor kerül majd forgalomba az oltás, ha hatásos lesz, az emberi szervezetre semmilyen káros hatása nincs, és még késői szövődményeket sem okoz - hangsúlyozta Kásler Miklós.