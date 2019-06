Több mint kétszáz fellépővel várják a fiatalokat az EFOTT-on

Több mint kétszáz fellépővel - köztük Rita Orával - rendezik meg az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját (EFOTT) július 9. és 15. közt Velencén - közölte a fesztivál igazgatója a rendezvény szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján.

Maszlavér Gábor elmondta, hogy az EFOTT nemcsak egy fesztivált, hanem hatnapos komplett nyaralást kínál a Velencei-tó partján. Idén több mint tíz színpadon kétszáznál is több fellépő szórakoztatja a közönséget.



Köztük lesz az albán származású brit énekesnő, Rita Ora, az olasz Gianluca Vacchi és a német Brooklyn Bounce, a lemezlovasok csapatát pedig az izraeli Borgore és a német Tujamo is erősíti. A magyarok közül színpadra áll a harmincéves Tankcsapda, a tizenöt éves Road és az ugyanennyi ideje zenélő Halott Pénz, de Velencére érkezik a Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif, a Brains, Majka, valamint a Follow the Flow is. A fesztivál programjai a keddi mínusz egyedik napon nyitókarnevállal kezdődnek, majd szerdán, a nulladik napon Giccsparty várja a fesztiválozókat.



Maszlavér Gábor elmondta: a sportprogramok is bővülnek, több mint harmincöt féle sportágat lehet majd kipróbálni az EFOTT-on.



Hankó Balázs, a 250 éves Semmelweis Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese az idei EFOTT házigazdájaként úgy fogalmazott: az egészséget kívánják fókuszba helyezni a fesztiválon. Elmondta, mivel a Semmelweis Egyetem célja, hogy tíz év múlva meghatározó, TOP 100-as egyetem legyen és Európa legjobb öt gyógyító egyeteme közé kerüljön, lényegesnek tartja, hogy társadalmi felelősségvállalásuk is kiterjedjen. Ezért szűrővizsgálatokkal, - többek közt méhnyakrák-szűréssel - véradással és egészséges táplálkozási tippekkel is várják a fesztiválozókat.



Hegedűs Tamás, a Semmelweis Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke tájékoztatása szerint az egyetem külön standdal jelenik meg a fesztiválon, ahol napközben olyan közéleti szereplőket is megszólaltatnak, akik az egészséget helyezik előtérbe. Rendeznek sportprogramokat, valamint az egyetem Pető András Karának segítségével mozgássérült fiataloknak is életre szóló élményt szeretnének szerezni.



L. Simon László, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója hangsúlyozta: az EFOTT turistákat és érdeklődőket hoz a térségbe, a velencei vendégéjszakák száma a korábbi 88 ezerről előbb 185 ezerre, majd tavalyra már 215 ezerre nőtt, ami jelentős idegenforgalmi adóbevételt is jelent a városnak.

Beszélt a környékbeli fejlesztésekről, - köztük a kerékpárút-fejlesztésről, a Testnevelési Egyetem új vízisportbázisáról és a Bence-hegyen nyílt fröccsteraszról - valamint azt is elmondta, hogy a rendezvény alatt is zajlik a partszakasz teljes felújítása, de a kivitelezők úgy alakítják a munkákat, hogy a fesztiválozókat az ne zavarja.