Több kedvezmény és támogatás járhat az egyszülős családoknak

A kormányzat tovább dolgozik az egyszülős családok terheinek enyhítése érdekében - jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter vasárnap a Facebook-oldalán.



Novák Katalin az egyszülős családok világnapjára időzített videóüzenetében emlékeztetett: a kormányzat félmilliárd forinttal segítette az egyedülálló szülők életvitelét segítő egyszülős központok létrehozását.



Az igazságügyi tárcával közösen azon dolgoznak, hogy a jövőben hatékonyabb legyen az egyedülálló szülők számára a tartásdíj megállapítása és behajtása is - tette hozzá.

A politikus hangsúlyozta, hogy az egyszülős családokat is megilleti a legtöbb, családoknak járó adókedvezmény és otthonteremtési támogatás.Ugyanakkor a magasabb összegű családi pótlék mellett az egyszülős családok gyermekei, a nagycsaládosokhoz hasonlóan előnyt élveznek a bölcsődei felvételnél.Ugyancsak elérhető számukra a családvédelmi akcióterv legtöbb eleme: élhetnek a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásával, a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok), a falusi csok-kal, illetve a csok-hoz kapcsolódó kölcsönnel is.Élvezik az illetékmentességet, a teljes áfa-mentességet, új építésű ingatlan vásárlása, illetve új ingatlan építése esetén az 5 millió forintos áfa-visszaigénylés lehetőségét és az otthonfelújítási kölcsönt is - sorolta.Továbbá édesanyaként négy gyermek vállalása esetén élethosszig tartó személyi-jövedelemadó mentességet élveznek - fűzte hozzá.Szólt arról is, hogy az egyszülős központokban az egyedülállók segítséget kapnak a gyermekneveléshez. Ügyeik intézése idejére gyermekfelügyeletet vehetnek igénybe, álláskeresés esetén a munkatársak segítenek az önéletrajz megfogalmazásában, illetve jogi tanácsadás is igényelhető - ismertette.A központok napközis táborok szervezésével is segítik a gyermekek vakációjának tartalmas eltöltését - mondta Novák Katalin.