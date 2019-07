Tavaszi szél vizet áraszt: 33 éve énekelte Freddie Mercury - Vdeó!

1986-ban ezen a napon koncertezett egy óriásit Budapesten a Queen.

Arra a bizonyos '86-os Queen koncertre még az is emlékszik, aki ott sem volt, csak hallott róla. A koncertre szánt 70 ezer (!!) darab jegy kettő nap alatt fogyott el, a környező országokból is érkeztek rajongók, ugyanis ez volt az első igazán nagy stadion koncertje a Queennek.









Öt napot töltött Budapesten a zenekar, voltak többek között a Hungaroringen, Freddie ellátogatott Szentendrére (ahol mondjuk az első bolt után elterjedt a híre, plusz elég feltűnő volt a seregnyi testőre), azonban volt a Vásárcsarnokban is, ahol csupán egy baseball sapkával álcázta magát és senki nem ismerte fel, nyugodtan tudott nézegelődni.

A koncert egészen elképesztően sikerült, valószínű aki ott volt, örökké az egyik legemlékezetesebb koncertélményeként fogja számon tartani. Az egyetlen magyarországi koncertről film is készült, Magic - Varázslat - A Queen Budapesten címmel. Ekkor még senki nem tudhatta, hogy Freddie már valószínűleg beteg volt, mint hogy az sem, hogy ez lesz a zenekar utolsó turnéja.