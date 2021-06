Táborfigyelő: példátlan jelentkezési dömping alakult ki

Példátlan jelentkezési dömping indult el a táboroztatásban, miután Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter bejelentette, hogy már napközis és ottalvós táborokat is lehet tartani - mondta a taborfigyelo.hu ügyvezetője kedden az M1 aktuális csatornán.

Tóth Béla hozzátette: az előző év azonos időszakához képest húsz százalékkal magasabb a foglalási arány, amely azt jelenti, hogy 190 ezer gyermek táborozhat egy-egy hetet a vakációban.



Hangsúlyozta: bár a taborfigyelo.hu oldalon több mint ezek tábor foglalható, a legjobb ár-érték aranyú táborok gyorsan megtelnek, ezért érdemes minél előbb leadni a jelentkezéseket.



Elmondta: többen választanak napközis tábort, mert így ugyanannyi pénzért több hetet tudnak lefedni.



A sporttáborokat, az angoltáborokat, valamint a kalandtáborokat keresik a legtöbben, de a hagyományosabb kézműves- és lovastáborokba is egyre többen jelentkeznek.

Meglepően sokan választanak extrémebb táborokat, ilyen a jobbagyféltekés rajzfejlesztő tábor vagy a dzsungelkörülmények között zajló katonai tábor.

Idén megjelentek a new tech-táborok is, amelyekben mesterséges intelligenciáról, alkalmazásfejlesztésről és robotikáról is tanulhatnak a gyerekek - ismertette az ügyvezető.