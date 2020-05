Szurikáták költöztek Pécsről a Nagyerdőbe

Két fiatal nőstény szurikáta érkezett a pécsi állatkertből Debrecenbe, így már négy szurikátának ad otthont a nagyerdei állatkert - jelezte az intézmény igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón, ahol bemutatta az új jövevényeket.

Nagy Gergely Sándor elmondta: a szurikáta-kifutó régi lakói befogadták új társaikat, így a látogatók a hétfői újranyitás óta teljes létszámban megtekinthetik a csapatot.



Emlékeztetett rá, hogy bár a kialakult járványhelyzet az állatkerti állatszállításokat is negatívan érinti - a nemzetközi állatszállítások többségét ilyenkor el kell halasztani - a nagyerdei kultúrpark gyűjteménye új állatok érkezésével is folyamatosan bővül.



Az Afrika déli részén őshonos szurikáta, más néven négyujjú manguszta (Suricata suricatta) szavannás vagy sivatagos területeken élő kisragadozó. A táplálékát képező rovarok, kisebb emlősök vagy madárfiókák, esetleg gumós gyökerek után jellemzően nappal kutat, míg az éjszakákat az erős lábaival kiásott üregekben tölti.



Csapatos állat, egy-egy üregrendszert akár 30 egyed is lakhat. Mivel élőhelyükön számos ragadozó emlős és madár leselkedik a szurikátákra, a csapat legalább egy tagja folyamatosan hátsó lábaira felegyenesedve kémleli a környező tájat és az eget, veszély esetén pedig jellegzetes, ugatásszerű hangjelzéssel figyelmezteti társait - ismertette Nagy Gergely Sándor.



Hozzátette: kíváncsi természetük és jól megfigyelhető csapatdinamikájuk miatt a szurikáták az állatkerti látogatók körében is nagyon népszerűek, ezért a cívisvárosi intézményben évek óta napi látványetetést is tartanak náluk, e hagyományt pedig természetesen a kibővült csapattal is folytatják majd, ha véget ér a járványügyi veszélyhelyzet.