Szükség lesz az esernyőre, csapadékos időjárás várható a héten

Május utolsó hetében csapadékosabb lesz az időjárás. A napsütés mellett többször is várhatók záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn egyre több helyen várható zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, intenzívebb záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 5-11 fok lesz. Napközben 17-21 fokig melegszik a levegő, de a tartósabban felhős tájakon egy-két fokkal hűvösebb is lehet.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Sokfelé lesz erős a szél. A minimumhőmérséklet 6-11, a maximumhőmérséklet 16-21 fok között valószínű.Szerdán is több órára kisüt a nap, de helyenként kialakulhat kisebb zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon néhol még erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 5-11, a legmagasabb hőmérséklet 18-23 fok között várható.Csütörtökön északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de főként a keleti tájakon még több órára kisüt a nap. Elsősorban a Dunántúlon lehet számítani záporok kialakulására, esetleg zivatar is előfordulhat. A szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 5-13, a maximumhőmérséklet 18-24 fok között valószínű.Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan alakulhat ki záporeső, néhol zivatar. A szél élénk, helyenként erős lesz. A leghidegebb órákban 6-13 fok lesz. Napközben 16-24 fokig melegszik a levegő.Szombaton és vasárnap a több-kevesebb napsütés mellett elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, néhol meg is erősödik. Szombaton a minimumhőmérséklet 7-13, vasárnap 7-14 fok között alakul. A maximumok mindkét nap 16-24 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.