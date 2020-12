Szilveszterkor térhet vissza a havazás, addig pedig enyhe, szeles idő várható

Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét, többfelé 10 foknál is melegebb lesz. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. A nap első felében a Duna-Tisza közén, illetve északkeleten fordulhat elő eső, főként a hegyekben havas eső, hó is lehet, majd átmeneti szünet után délutántól nyugat felől ismét egyre több helyen elered az eső. A szél egyre nagyobb területen megerősödik, majd viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 3-11 fokig melegszik a levegő.



Kedden napközben hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, majd délután délkelet felől ismét megnövekszik a felhőzet. Reggel és estétől főként keleten, délkeleten várható eső. Az erős, néhol viharos szél délután mérséklődik. A minimumhőmérséklet plusz 1 és 6, a maximumhőmérséklet plusz 8 és 14 fok között valószínű.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak nyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 1 és 7, a legmagasabb hőmérséklet plusz 6 és 11 fok között alakul.Csütörtökön, szilveszter napján egyre inkább a Dunától keletre valószínű eső, délutántól néhol havas eső, északkeleten a hegyekben hó is lehet. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 6, a maximumhőmérséklet plusz 2 és 7 fok között várható.Pénteken, január elsején hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Eleinte északkeleten lehet még vegyes halmazállapotú csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 2 fok között, napközben plusz 2 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.Szombaton elszórtan valószínű eső, zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3 és 10 fok között alakul.Vasárnap többfelé valószínű eső, zápor. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 10 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.