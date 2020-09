Századvég: nehéz időszak után jövőre megkezdődhet a kilábalás

A magyar gazdaság visszaesése az idén kismértékben 5 százalék felett lehet, 2019-es szintjét csak 2022-ben érheti el. A vírushelyzet alakulása azonban továbbra is jelentős kockázatot jelent az előrejelzés szempontjából - állapította meg hétfőn kiadott legfrissebb prognózisában a Századvég Gazdaságkutató.

A fogyasztás válság előtti bővülése, majd visszazuhanása, illetőleg korábbi szintre való visszatérése után a kutató arra számít, hogy a háztartások fogyasztási kiadásának volumene 2020-ban stagnálhat, míg 2021-ben mintegy 4 százalékkal nőhet.



A beruházásokat a bizonytalanabbá váló gazdasági jövőkép, illetve az anyagi források beszűkülése miatt a vállalkozások és az állami, valamint önkormányzati szereplők egyaránt visszafoghatják. Ezt részben ellensúlyozhatják az állami hitelprogramok, melyek olcsón juttatnak forrást a vállalkozásoknak. A beruházási volumen becslésekor a Századvég elemzői figyelembe vették a korábbi magas beruházást, illetve az uniós források ciklikusságát, így a beruházások 4,9 százalékos idei visszaesést, míg jövőre 3,1 százalékos bővülést valószínűsítik.



A munkaerőpiacon a korlátozások elrendelésekor a foglalkoztatás több mint 100 ezerrel csökkent. A gazdaság újranyitásakor a munkahelyek egy része is újra megnyílt, így a munkanélkülivé válók egy része is munkába tudott állni. Tekintettel azonban egyes ágazatok lassabb újraindulására, a korábbi magas foglalkoztatási szint is csak lassan áll majd helyre, így idén a munkanélküliségi ráta 4,2, jövőre pedig 3,7 százalék lehet éves átlagban.



Az infláció az elmúlt időszakban a jegybanki célsáv teteje körül alakult, a maginfláció érdemben át is lépte azt. A pénzromlás ütemének emelkedéséhez az élelmiszerárak növekedése és a gyenge forintárfolyam járult hozzá, míg az üzemanyagárak alakulása visszahúzta azt. Az infláció idén 3,7, jövőre pedig 4,1 százalék körül alakulhat éves átlagban, feltételezve, hogy a forint érdemben nem gyengül tovább - állapította meg a Századvég Gazdaságkutató.



A költségvetésben a járvány elleni védekezés, valamint a gazdasági teljesítmény visszaesése eredőjeképp idén 7,3 százalékos GDP-arányos deficitet prognosztizálnak, amely jövőre 3,5 százalékra mérséklődhet. Ennek eredményeképp az államadósság 2020-ban a GDP 75,6 százalékát teheti ki, ahonnan 2021-ben 73,3 százalékig csökkenhet feltéve, hogy jövőre a költségvetési fegyelem erősödik - olvasható a prognózisban.