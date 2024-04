Sorra nyílnak az új bölcsődék Magyarországon

Ma ünnepeljük a Bölcsődék Napját és a bölcsődei dolgozókat - hívta fel a figyelmet az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes ebből az alkalomból köszönetét fejezte ki a bölcsődei dolgozónak, akik elkötelezett munkájukkal biztonságos, szerető környezetet biztosítanak a kisgyermekeknek arra az időre, amíg szüleik dolgoznak.



A gyermek a legnagyobb kincsünk, és a szakemberek törődéssel, gondoskodással és odafigyeléssel fordulnak gyermekeink felé. A kormány mindent megtesz a bölcsődei dolgozók anyagi megbecsülése érdekében, valamint azért, hogy ideális körülmények között végezhessék a társadalom által megbecsült munkájukat - hangsúlyozta közleményében Hornung Ágnes.



Felidézte, hogy Magyarország első bölcsődéje 1852. április 21-én nyitotta meg kapuit, ezért ezt a napot 2010-ben hivatalosan is a bölcsődék napjává nyilvánították.



A kisgyermekek fejlődésében az első ezer napnak meghatározó szerepe van, mivel az első közösségben alapozódnak meg a kognitív, érzelmi és társas kompetenciák. Éppen ezért a bölcsődében dolgozókon is múlik, hogy gyermekeink kiegyensúlyozott, egészséges fiatalokká válhatnak - hívta fel a figyelmet Hornung Ágnes.



Kitért arra is, hogy kutatások is megerősítették: a családok messzemenőkig támogatják a bölcsődei fejlesztéseket, hiszen a gyermekgondozásból a munkaerőpiacra visszatérő nők nagy részének a rendszeres gyermekfelügyelet megoldása jelenti az egyik legnagyobb kihívást.



Büszkén avatjuk fel, nyitjuk meg hétről hétre az újabb korszerű, minden szükségletet kielégítő bölcsődei intézményeket - közölte. Hozzátette, hogy az esztétikus, vidám hangulatot sugárzó létesítmények örömet hoznak a gyermekek, a szülők és nem utolsósorban az ott dolgozók hétköznapjaiba.



A bölcsődei ellátásban tevékenykedő valamennyi dolgozó egymást kiegészítve, magas színvonalon munkálkodik gyermekeink jólléte érdekében - fogalmazott az államtitkár. A fizikai és az adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak éppúgy nélkülözhetetlenek a színvonalas ellátás biztosításában és a gyermekek igényeinek kielégítésében, mint a nevelőmunkát végző kisgyermeknevelők - emelte ki.



A kormány mindent megtesz a bölcsődei dolgozók megbecsülése érdekében - hangsúlyozta Hornung Ágnes. Emlékeztetett rá, hogy a 2016-ban megkezdett többlépcsős, differenciált intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest 2024-re átlagosan több mint négyszeres bérfejlesztés következett be a bölcsődei szakemberek körében. A dolgozók juttatása a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésének, valamint a pedagógusok bérfejlesztésének köszönhetően idén is tovább emelkedett - tette hozzá.



Hornung Ágens úgy fogalmazott a közleményében, hogy a köszönetnyilvánítás és az ünneplés napja a mai. Hálásak vagyunk a bölcsődei dolgozóknak, akik nélkül a bölcsődei ellátás nem működhetne ilyen magas színvonalon hazánkban - írta. Szakmájukhoz értő, lelkiismeretes, gondos, precíz, fáradhatatlan munkatársak állnak kisgyermekeink szolgálatában nap mint nap - méltatta a bölcsődei dolgozókat, akinek megköszönte elkötelezett és odaadó munkájukat.