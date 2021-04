Sárgyűjtőhelyek létrehozásával segíthetjük a fecskéket

A molnár- és füsti fecskék fészeképítésének segítéséhez mesterséges sárgyűjtőhelyek létrehozását javasolja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A természetvédők szerdai közleményükben felhívják a figyelmet arra, hogy nehezen indul az amúgy is megfogyatkozott állományú molnár- és füsti fecskék költése idén tavasszal is: az elhúzódó hűvös idő miatt vonulásuk legalább két hetet csúszik.



A fecskék sárból készítik el és tatarozzák fészkeiket, de azokon a helyeken, ahol aszfalttal, betonnal, térburkoló kővel fedték le a talajt, nem találnak maguknak kellő mennyiségű építőanyagot. Emellett az egyre gyakoribbá váló aszályos tavaszok, nyárelők is gondot okoznak a fészeképítésnél. Ezen a természetes és a kihelyezett fészkek, fészektelepek közelében mesterséges sárgyűjtőhelyek létesítésével és fenntartásával lehet segíteni.



A szakemberek azt javasolják, hogy kis forgalmú utak földes padkáján, gyártelepek udvarán slag vagy vödör segítségével asztalnyi területet iszapoljunk be, majd addig locsoljuk a vizet, amíg a talaj többet már nem tud beszívni. Ezt követően - az időjárástól, a csapadékviszonyoktól függően - néhány naponta újra locsoljuk a területet, folyamatosan lágy saras állagban tartva azt.

A sárgyűjtőhelyeket április második felétől május végéig, huzamosabb ideig tartó aszály esetén pedig július végéig érdemes fenntartani.



Ilyen sárgyűjtőt a kertben is lehet létesíteni, de alkalmazhatunk tálcás sárgyűjtőhelyet is, amely erkélyen, tornácon is használható.