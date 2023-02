Petőfi 200: ismeretterjesztő online játék indult

Petőfi nyomában címmel országos ismeretterjesztő online játékot indított a költő születésének 200. évfordulója alkalmából a kecskeméti Katona József Könyvtár és a Kecskemétfilm Kft. a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatásával.



Bujdosóné Dani Erzsébet, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója az MTI-nek elmondta: a könyvtár munkatársai végezték a kutatómunkát, majd állították össze a feladatokat. A Kecskemétfilm Kft. a grafikai elemek elkészítésével járult hozzá a minőségi végeredményhez, a Petőfi Irodalmi Múzeum pedig a pénzügyi forrást biztosította a szakmai munkához a közös projektben.



Az online játék Petőfi Sándor életművéből válogatott ismert és kevésbé ismert verseken keresztül mutatja be a költő egyes életszakaszait, bejárva ezzel a Kárpát-medence azon településeit, ahol a lírikus dokumentálhatóan verset írt.



A napjainkban is jelentős Petőfi-kultusz szemléltetésére a fiatalok és a felnőttek számára egyaránt érdekes és szórakoztató, de olykor igazi kihívást jelentő kvízbe néhány, a költő halála utáni időhöz kapcsolódó feladat is bekerült - tette hozzá.



A játékban Petőfi rajzolt alakja egy térképen várja látogatóit. A feltüntetett települések jelölésére kattintva válik láthatóvá az ott írt költemények közül kiválasztott mű, illetve a hozzá kapcsolódó feladat vagy információ. A kvízben folyamatosan, Petőfi vándorlásának kronológiájában vagy tetszőleges sorrendben is lehet haladni, és bármikor megszakítható, mert az addig elért eredményeket automatikusan mentik.



A játékban a regisztrációt követően az általános iskola felsőbb osztályainak tanulóitól kezdődően bárki részt vehet korosztálytól függetlenül. A kvíz kiválóan alkalmas az oktatás színesítésére, kiegészítésére - fogalmazott az intézményvezető.



A Petőfi nyomában nyereményjátékkal egybekötött vetélkedő 2023. június 30-ig tart, és a https://petofi200.kjmk.hu/ linkre kattintva indítható el.