Ötből négy magyar tervez balatoni nyaralást az idén

Ötből négy magyar tervez balatoni nyaralást idén nyáron, egy-egy foglalás átlagértéke 110 ezer forint a Szallas.hu adatai szerint.

Az MTI-nek küldött csütörtöki tájékoztatás szerint a legforgalmasabb időszak július 15-28 között lesz, a legtelítettebb nap július 21. Az előfoglalások alapján számos szálláshely már most 70-80 százalékos telítettségű a nyáron, Siófok és Balatonfüred szálláshelyei között pedig már most is nehéz elérhetőt találni - írták.



A legkedveltebb strandok Balatonalmádi és Zamárdi, a legnépszerűbb úti célok toplistáját pedig Siófok, Balatonfüred és Hévíz vezeti.



A foglalások átlagosan 3,7 főre és 4 éjszakára szólnak, és minden negyedik foglalást SZÉP-kártyával fizetnek, ilyen esetben átlagosan 134 ezer forintot fizetnek a szálláshelyért. A portál adatai szerint a büfékben a legtöbben fejenként maximum napi 2500 forintot költenek, és összesen 5-10 ezer forint költőpénzzel kalkulálnak egy napra. A turisztikai látványosságok közül a Festetics-kastély, a szigligeti vár iránt a legnagyobb az érdeklődés a Szallas.hu adatai szerint.



A válaszadók kétharmada a Balatonban szívesebben fürdőzik, mint medencében, ezért a szálláshely kiválasztásakor a part és a szállás távolsága az elsődleges szempont. Minden második válaszadó egyaránt menne az északi vagy a déli partra - közölték.