Öt biztos tipp a pókerkészségek fejlesztésére

Ha a pókertudásod fejlesztését szolgáló tippeket keresel, ne keress tovább! Ha még kezdő vagy és csak ismerkedsz a játékkal, ez az útmutató pont neked szól. Bővebb információkért olvasd tovább a cikkünket!



1. Ismerd meg a szabályokat



Túlságosan egyértelműnek tűnhet, és talán az is, de meglepődnél, hogy a játékosok milyen sűrűn néznek el egy apró részletet, ami a tét pillanatok alatti elvesztéséhez vezethet. De van egy jó hírünk: innen már csak felfelé vezet az út!



Memorizáld ezt a listát!



Royal Flush (Rojál flöss): egyforma színű 10, Bubi, Dáma, Király és Ász



Straight Flush (Színsor): 5 egyforma színű, értékben egymást követő lapkombináció.



Four of a kind (Póker): 4 azonos jelű vagy értékű lap, egy másik lappal kiegészítve.



Full House (Full): 3 azonos jelű vagy értékű lap és a két másik egyforma értékű lap kombinációja



Flush (Flöss): 5 azonos színű, jelű lapkombináció.



Straight (Sor): 5, értékben, jelben egymást követő lapkombináció.



Three of a Kind (Drill): 3 azonos értékű, jelű lapkombináció, két másik egymástól különböző lappal kiegészítve.



Two Pairs (Két pár): 2 x két, egymással párban lévő megegyező lapkombináció egy független kísérőlappal kiegészítve.



One Pair (Pár): 2 azonos értékű, jelű lap, három egymástól különböző kísérő lappal kiegészítve.





No Pair: Minden lap különböző jelű és színű.



2. Ha nem vagy bennük biztos, dobd be a lapjaidat



A jó és a rossz játékos közötti különbség az, hogy hogyan ítélik meg, mikor kell a bedobni a lapjaikat. Ne játssz tovább csak azért, mert kíváncsi vagy, mi lesz belőle. Ez a biztos módja a veszítésnek.



3. Gyakorolj



Ha nem szeretnél pénzt veszíteni (ugyan, ki szeretne?), akkor gyakorolhatsz az interneten is. Rengeteg olyan alkalmazás van, amellyel ingyen vagy akár igazi pénzben, sőt mi több, igazi emberekkel is játszhatsz. Például a https://hu.ggpoker.eu/ mega pókeroldal egy olyan platform, amely az összes fellelhető pókerfajtát felsorakoztatja, emellett pedig még arra is lehetőséget kínál a látogatóknak, hogy megnézzék, vagy részt vegyenek a versenyeken. Nézd meg a GGTeam profi játékosait, és tudd meg, mi teszi őket a krémek krémjévé!

Kedved szerint haladhatsz, kezdve az alkalmazással vagy az oldallal való ingyenes játéktól az élő asztalokon valódi pénzben játszott mérkőzésekig, és ki tudja, talán éppen te leszel az, aki egy napon majd elnyeri a World Series of Poker karkötőt is.



4. Ne siess



Ahogyan már említettem, a legjobb taktika az, ha alacsony tétekben játszol, amíg igazán jóvá és magabiztossá nem válsz. Sokkal magabiztosabb leszel, ha tudod, hogy nem kockáztatsz sokat, és ami ennél is fontosabb: a saját szintednek megfelelő játékosokkal kezdj! Ahogyan fejlődsz, majd a körülötted levők is emelik a tétet.

Ha el akarod sajátítani a póker stratégiát és egészében látni a játékot, akkor maradj egy asztalnál. Ügyelj ellenfeleid játékstílusára és kezére! Ne kezdj bele túl sok leosztásba és ne játssz agresszívan. Játszd ki a legjobb leosztásodat és ne nyiss meg túl sokat, hogy aztán csak félig fejezd be őket. Egyetlen erős játékra összpontosíts!



5. Blöffölj többet



A legegyszerűbb módja a több blöffölésnek a pókerben a vaktétek gyakoribb megszerzése. Ehhez nem kell, hogy nagyszerű lapjaid legyenek, csak az, hogy a megfelelő játékosok ellen blöffölj. Így könnyen besöpörheted a kasszát, és hosszútávú pókernyereményeidet is növelheted.



Egy másik opció, hogy az első három közös lap előtt ráemelsz a tétre. Ha vannak nem túl kecsegtető lapjaid, akkor emelhetsz az olyan játékosok ellen, akik nagyon megválogatják, mikor emelnek, és ezzel könnyen harmadik emelést is elérhetsz (3-bet).



Ám ezt jobb, ha akkor teszed, amikor az ellenfeled late (Late Position), vagy button pozícióban van, vagy talán vaktéttel a vaktét ellen.