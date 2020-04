Országos tisztifőorvos: napról napra nő a fertőzöttek száma

Még emelkedő tendenciát mutat a koronavírus-járvány, nem vagyunk a végén, napról napra több a fertőzött - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte, hogy folytatódik az idősotthonok ellenőrzése, ami megelőzési célt is szolgál. Egyrészt számon kérik az eddig hozott intézkedések végrehajtását, a jogszabályoknak való megfelelést, de egyfajta konzultációt is folytatnak: a népegészségügyi szakemberek helyben is segítik az idősotthonokban dolgozók munkáját - sorolta.



Kitért arra, hogy folyamatos az idősotthonok fertőtlenítése is. Azokon a helyeken kezdték meg ezt a munkát, ahol magas a gondozottak száma, és fordult már elő megbetegedés. Azonban ott is végeznek majd fertőtlenítést - megelőző jelleggel -, ahol még nincs fertőzött - mondta.



Müller Cecília beszélt arról is, hogy a járvány kezdete óta jelentősen megnőtt az igény a kéz- és felületfertőtlenítő szerekre. Elmondta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ eddig 70 ideiglenes engedélyt adott ki különböző vállalatoknak ezen szerek gyártására.



Jelezte, ebben a termékkörben is sok a hamis termék, azonban a fogyasztó a címkéről tájékozódhat, ahol megtalálhatók a termék jellemző összetevői, a felhasználási és adagolási javaslatok és a gyártáshoz kiadott engedélyszám is. Ha ez utóbbi nem szerepel az árucímként, akkor az gyanúra adhat okot - tette hozzá.



Felhívta a figyelmet, hogy ezeket a fertőtlenítőszereket jól elkülönítve kell tárolni, és semmi esetre se öntsük át élelmiszeres dobozba, vagy kiürült üdítős flakonba, mert ez megtévesztő lehet.



Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos cáfolta azokat az ellenzéki állításokat, miszerint a Magyarországra érkező maszkok raktárakban porosodnának. Mint mondta, ezek fogyóeszközök és elsősorban az egészségügyi dolgozók védelmét szolgálják. Folyamatos a kiszállítás a kórházakba, mivel a maszkok nagy tételben fogynak, egy egészségügyi dolgozó legfeljebb egy műszakra, illetve pár óráig használ egy maszkot.



Müller Cecília szintén kérdés kapcsán tért ki arra, hogy a társasházat nem kötelezik semmire, ha ott egy, vagy több lakónál kötelező házi karantént rendelnek el. A lakás bejáratára kerül a piros színű figyelemfelkeltő cédula, a társasház bejáratánál pedig egy sárga felirat jelzi, hogy abban a házban vannak fertőzöttek.



Hozzátette: a társasházat nem kötelezik semmire, hiszen a hatóság személyekről dönt és intézkedik, azonban a közös tereket - lépcsőház, korlát, lift - érdemes átfertőtleníteni. Eddig nem volt arra példa, hogy egy egész társasházat helyeztek volna karantén alá.



A közelgő anyák napja alkalmából a szakember elmondta azt is, hogy az ilyenkor adott virág nem jelent veszély. A koronavírus egy légúti vírus, így is lehet elkapni - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy a házilag készített pamut maszkokat érdemes hatvan, vagy magasabb hőfokon mosni.