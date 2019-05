Orbán Viktor: tiszteletet parancsoló győzelmet arattunk

Tiszteletet parancsoló győzelemként jellemezte a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) választási eredményét Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő úgy fogalmazott: ezt a tiszteletet meg is kapta Magyarország gratulációk formájában, nem volt ugyanis olyan tagállami vezető, aki ne tartotta volna fontosnak, hogy személyesen gratuláljon neki a választási győzelemhez.

"A magyar emberek az EP-választáson kikövetelték maguknak a tiszteletet, és ezt meg is kapták" - mondta. Érdekesnek, tanulságosnak nevezte továbbá, hogy "a Soros-féle alapítványi rendszer, civil szervezetek, liberális médiahálózat" által támadott országok vezető pártjai - a Fidesz-KDNP mellett a lengyel kormánypárt, az olasz Liga és az osztrákok - szerepeltek a legsikeresebben az EP-választáson.



A Fidesz-KDNP eredményét úgy kommentálta: egy listás választáson 50 százaléknál többet kapni közel van a csodához. Azt ígérte, a bizalommal, amit kaptak, jól fognak sáfárkodni.



Azt is megjegyezte, hogy az EP-választás néhány kormányt elsöpört, például a britet, az osztrákot, Görögországban is előre hozott választás lesz, és arra számít, hogy "még egy-két kormány térde megbicsaklik majd a következő egy-két hétben, amikor értékelik az eredményeket".



Az európai uniós tisztújításról szólva Orbán Viktor megismételte, hogy csak bevándorlásellenes, az európai nemzeteket tisztelő, a keresztény kultúrát védelmező jelöltet támogat az Európai Bizottság élére, és "van is ilyen jelölt a tarsolyunkban, nem is egy", de nevekről még korai beszélni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a visegrádi négyek (V4) egységesek lesznek a személyi döntések során. Véget ért az a korszak, amikor a németek és a franciák eldöntötték a fontos európai kérdéseket, mert ma már a V4-et ugyanolyan súllyal kell figyelembe venni, mint őket - emelte ki.



A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a keddi EU-csúcson kimondták: a bizottsági elnöki tisztségre a csúcsjelöltek nem automatikusan jelöltjei az Európai Tanácsnak. "Félretettük őket" - mondta a csúcsjelöltekről.



Hozzátette, a személyi kérdésekről zajló egyezkedés árnyékában az állam- és kormányfőknek össze kell állítaniuk a következő öt év céljait tartalmazó stratégiai dokumentumot is, majd ezután jöhetnek a pártkérdések. Utóbbiról úgy nyilatkozott: a két nagy párt, a néppárt és a szocialisták erejének gyengülése folytatódott, összeállva sincs többségük, így egy bonyolultabb egyezkedési, működési rendszerre lesz szükség a jövőben. Ebben az "átrendeződő bolygórendszerben" kell kijelölni a Fidesz helyét - folytatta -, amely most az Európai Néppárt tagja, és meglátják majd, hogy a pártcsalád milyen irányt vesz a következő időszakban, tudják-e azt befolyásolni, megfelel-e az a magyarok érdekeinek. "Ha igen, maradunk, ha nem, akkor pedig majd új formációban foglalunk helyet" - közölte.



A hazai ellenzék EP-választási szereplésével kapcsolatban gratulált nekik az eredményhez, úgy fogalmazott, "jól van ez így". Megismételte: a kampányban érezte, hogy az emberek elégedetlenek az ellenzékkel.



Az ellenzéken belül olyan erők kaptak most nagyobb támogatást - mondta -, amelyekkel már "birkózott" eleget az elmúlt 30 évben, miattuk hívták vissza a Fidesz-KDNP-t 2010-ben, a 2002-2010 között kormányzók ugyanis tönkretették az országot.

A szerdai kormányülésen elfogadott gazdaságvédelmi akciótervre rátérve a kormányfő kifejtette, két okból volt szükség az intézkedésre: egyrészt mert a magyar gazdasági gyorsulás egy lassuló európai gazdasági térben történik, és ez utóbbi biztosan hatni fog Magyarországra, ezért a magyar növekedési potenciál fenntartásához szükséges néhány változtatás. Másrészt Brüsszelben rendre születnek olyan gazdasági döntések - tette hozzá -, amelyek kifejezetten előnytelenek a magyar gazdaságnak, ezek miatt is kell az akcióterv.



Arról is beszélt, hogy Magyarországnak szüksége van a legmodernebb technológiát is magában foglaló külföldi beruházásokra, mert aki kimarad az ilyen versenyből, az hátrányba kerül.



A kormánynak azonban első helyen a magyar kis- és közepes vállalkozásokat kell támogatnia, ezért a gazdaságvédelmi akciótervben például adócsökkentéssel, fejlesztési adókedvezménnyel, garanciaalapok tőkeemelésével segítik őket - mondta Orbán Viktor.



Beszámolt a állampapír plusz nevű, speciális állampapírról is, amely a korábbiaknál magasabb kamatozású, rugalmas, és az egész ország jól jár vele. Jelezte, az új lehetőségről reklámkampányt is indítanak.



"A magyar gazdaságban bízhatnak az emberek, ezért az adócsökkentések egy-két hónapon belül látványos eredményekre is vezethetnek" - hangsúlyozta, hozzáfűzve: így elérhető az a cél, hogy a magyar gazdaság növekedési üteme az EU-n belüli bővülést 2 százalékkal meghaladja.



A Dunán szerdán elsüllyedt - dél-koreai utasokat szállító - hajó tragédiájáról Orbán Viktor úgy fogalmazott: "megrázza az embert az ilyesmi, mert mégiscsak egy olyan baleset történt, ahol az utasoknak a túlélésre szinte semmi esélyük nem volt". A miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak, amit személyesen is megtett, amikor telefonon beszélt Mun Dzse In dél-koreai elnökkel. Az ügyben mindenre kiterjedő, szigorú, alapos vizsgálatot kért a hatóságoktól, "pontosan akarjuk tudni, mi és miért történt", a vizsgálat eredményéről pedig a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják.