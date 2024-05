Orbán Viktor: olyan választás előtt állunk, amely eldönti a háború és béke kérdését

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott rádióinterjút.

A Robert Fico elleni merénylet mindenkit megrendített. Be kell látnunk, hogy Európa ide jutott. Egy merénylet mindig meglepő, de az, hogy Európában az erőszak szintje ekkora mértékben nő, az senkit sem lep meg - mondta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő szerint az elmúlt években előbb terrortámadások voltak Európában, amelyek során ártatlan emberek haltak meg, majd jött a háború, amely alatt Európa politikáját teljes mértékben háborúpártivá változtatták.

Ahogy éljük az életünket, nem vesszük észre, mennyire megváltozott Európa álláspontja - jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint először csak sisakokat küldetéséről volt szó az ukránok számára, most pedig már katonák küldéséről van szó. A miniszterelnök szerint az Európai Uniót elsősorban a béke miatt hoztuk létre.

Ezért társultunk, ezért csatlakoztunk. Mi hittünk benne, most is hisszük, hogy Európa képes elhozni a békét. De ehhez erős hit kell. A szlovák miniszterelnökért pedig továbbra is imádkozunk - mondta Orbán Viktor.

Ha politikai szempontból tekintünk erre a helyzetre, akkor nagy veszteség ez Magyarország számára. Fico úr ugyanis a legfontosabb hónapokra esett ki a munkából, amikor egy olyan választás előtt állunk, amely az amerikai választással együtt eldönti a háború és béke kérdését Európában. Nagyon kellett volna egy békepárti Szlovákia, ezt a támaszt most elvesztettük - mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, eddig sem voltunk sokan, akik a béke hangján beszéltek. A Vatikánt említette, Magyarországot, és az ide felzárkózó Szlovákiát. Hangsúlyozta, hogy a békepárti Fico-t ért merénylet miatt kétszer olyan keményen kell dolgoznunk.

Kiemelte: A békepártiaknak nem szabad megijedni.

A kormányfő arról is beszélt, hogy nem indokolatlanok azok a kombinációk, amelyek összehozzák a merényletet a háborúval. Mint mondta, nagy erőközpontok érdekeltek abban, hogy ez a háború kiszélesedjen.

Szó esett az interjú során az újabb ukrajnai támogatásokról, valamint Antony Blinken amerikai külügyminiszter kijevi tárgyalásáról.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: egybeesnek a dolgok, hogy egy merénylő keresztbe lőtte a szlovákok békepárti folyamatát. A háborúpártiak tárgyalnak egymással, ezért ment a Soros-birodalom vezetője is tárgyalni Kijevbe.

Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország harcolt, hogy ne kerüljön a magyarok pénze Ukrajnába, de azért, közös hitel formájában mi is küldünk pénzt.

A kormányfő kifejtette, még meg sem száradt a tinta a korábbi szerződésen, már a NATO ukrajnai missziót szervez. A NATO nem egy békehadtest, ha elkezd egy védelmi szövetség misszióban gondolkodni, annak nem szokott jó vége lenni - tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, a NATO-n belül azt mondják ennek a missziónak a keretében 100 milliárd dollárt „dobjunk össze", mint mondta, ez tönkre fogja tenni a tagállamokat.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, az emberéleten túl a gazdaság is szenved. Az emberek tudják, nem csak az emberéletet viszi el a háború, hanem tönkre teszi nemzedékek munkájának eredményét - tette hozzá. Mint mondta, elég, ha bemegyünk a boltokba, mindenhol háborús árak vannak. Ha háború van mindennek megnő az ára, ezt az európai emberek érzik meg - mondta a kormányfő.

A kormányfő szerint a Magyarországra nehezedő háborús nyomást jól mutatja, hogy az európai parlamenti választás előtt hazánkba érkezik a NATO-főtitkár is. Orbán Viktor a háborúba sodródás veszélyeiről szólva történelmi példával szemléltette a semlegességet.

Az első világháború idején a magyar kormány ki akart maradni a háborúból, mert a miniszterelnök tudta, hogy baj lesz, bár azt talán ő sem gondolta, mekkora. Magyarországgal a háború után tragédia történt, mind hatalmas területi, mind óriási emberveszteséggel zártuk a világháborút. A második világháború előtt is próbáltunk kimaradni, de végül a németek belenyomtak bennünket a harcba - idézte fel Orbán Viktor.

Manapság a minket körülvevő nagyhatalmak is nyomást gyakorolnak, de nekünk ennek ellen kell állnunk. A legfontosabb ebben a nemzeti egység, melynek létét a következő választások meg tudják mutatni. Egy olyan kormány, amely mögött erő és támogatás áll, könnyebben tud ellenállni a külső nyomásnak.

A miniszterelnök hangsúlyozta: fontos, hogy az európai parlamenti választáson az emberek egy békés egységet mutassanak. A baloldalról szólva úgy fogalmazott, hogy annak vezetői azért háborúpártiak, mert azoktól kapják a pénzt, akik érdekeltek a háborúban.

Kiemelte: aki a Fideszre szavaz, az a békére szavaz és minél többen teszünk így, annál nagyobb esélyünk van kimaradni a háborúból.

Fontos megerősíteni a vezetők bátorságát is, szövetségeseket kell találni. A kormányfő szövetségkeresésben van, még ha a békéhez nem is sikerül megnyerni őket, de konkrét ügyekben sikerülhet együttműködni. Példaként említette az olaszokat, akik korábbi álláspontjukkal szemben már nem küldenének katonákat.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a legfontosabb, hogy a szuverenitásunkat megvédjük, háború és béke ügyében csak az emberek és az általuk megválasztott képviselők dönthetnek.

A kínai elnök látogatásáról elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt járt utoljára a távol-keleti ország vezetője Magyarországon. Ez alatt a húsz év alatt Kína világgazdasági részesedése megduplázódott, míg Európa elvesztett 20 százalékot. A miniszterelnök úgy látja, hogy számos olyan kérdés van, melyben nem a Nyugat, hanem a Kelet jár az élen, ilyen terület például a technológia.

A világgazdaság jelenlegi helyzete valóban az egész világot lefedi, nem csupán a Nyugatot jelenti. Az elmúlt időszakban Kína számos területen az élre tört, például vasút, zöldenergia, akkumulátorok, energiatárolás, távközlés - sorolta a kormányfő.

„Én nem akarom a magyar gazdaság érdekeit ideológia vagy geopolitika alá rendelni" - mondta. Magyarország érdeke, hogy hazánkba a legjobb technológia érkezzen és a kormány azon dolgozik, hogy mind a nyugati, mind a keleti csúcstechnológia Magyarországon találkozzon.

A debreceni példát említve bemutatta ezt a fajta együttműködést, egyik oldalon az akkumulátorgyár, másik oldalon a BMW. Sikerült kiszabadítani a keleti kapcsolatainkat az ideológiai és történelmi fogságtól, nekünk nem ideológiai, hanem gazdasági kapcsolatokra van szükségünk. A világ legjobban élő országai közé törekszünk, ehhez ilyen gazdaságpolitikára van szükség.

Gazdasági mérföldkő a kínai elnök magyarországi látogatása - összegezte Orbán Viktor.